«Жалко народные деньги!» Стоимость трассы Казань-Екатеринбург назвали завышенной
Один километр дорог обойдется казне почти в 10,5 миллионов евро.
Доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил стоимость федеральной трассы Казань – Екатеринбург. Ранее сообщалось, что на строительство 547 километров дороги вместе со всей инфраструктурой, включая пешеходные переходы, планируется потратить почти 500 миллиардов рублей.
«Получается примерно 10,5 миллионов евро на один километр? Дорого! Можно построить дешевле. К сожалению, наши строители безголовые и современных технологий не знают. Например, в России до сих пор строят дороги на земляном полотне, хотя для всего мира это уже вчерашний день. Поэтому чего говорить? Технологическая отсталость России она такова. Народные деньги распыляются куда угодно», - посетовал специалист.
Власти обещают открыть трассу в 2024 году, но Бикбау сомневается, что проект будет завершен в срок.
«Если даже строители не успеют… У нас уже есть опыт. Главное, это получить строительный подряд, а потом что-нибудь придумают. Начнется продление и так далее, как это обычно делается. Так же, как у нас все стройки строятся. Несмотря на все «охи» сверху, кличи снизу, сверху, справа. Что говорить? Прискорбно. Сложная ситуация, жалко народные деньги», - посетовал академик.
Ранее о стоимости трассы, связывающей Казань и Екатеринбург, написал «Коммерсантъ». По информации издания, ориентировочные расходы на проект составят 492,9 миллиардов рублей.
Предполагается, что будут реконструированы 122 километра уже существующих дорог, а 425 километров дороги будут построены с нуля.
Дорога из Казани в Екатеринбург – часть будущей федеральной трассы М-12, которая будет соединять Москву со столицей Татарстана.
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