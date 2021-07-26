«Жалко народные деньги!» Стоимость трассы Казань-Екатеринбург назвали завышенной

Один километр дорог обойдется казне почти в 10,5 миллионов евро.

Доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил стоимость федеральной трассы Казань – Екатеринбург. Ранее сообщалось, что на строительство 547 километров дороги вместе со всей инфраструктурой, включая пешеходные переходы, планируется потратить почти 500 миллиардов рублей.

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«Получается примерно 10,5 миллионов евро на один километр? Дорого! Можно построить дешевле. К сожалению, наши строители безголовые и современных технологий не знают. Например, в России до сих пор строят дороги на земляном полотне, хотя для всего мира это уже вчерашний день. Поэтому чего говорить? Технологическая отсталость России она такова. Народные деньги распыляются куда угодно», - посетовал специалист.

Власти обещают открыть трассу в 2024 году, но Бикбау сомневается, что проект будет завершен в срок.

«Если даже строители не успеют… У нас уже есть опыт. Главное, это получить строительный подряд, а потом что-нибудь придумают. Начнется продление и так далее, как это обычно делается. Так же, как у нас все стройки строятся. Несмотря на все «охи» сверху, кличи снизу, сверху, справа. Что говорить? Прискорбно. Сложная ситуация, жалко народные деньги», - посетовал академик.

Ранее о стоимости трассы, связывающей Казань и Екатеринбург, написал «Коммерсантъ». По информации издания, ориентировочные расходы на проект составят 492,9 миллиардов рублей.

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Предполагается, что будут реконструированы 122 километра уже существующих дорог, а 425 километров дороги будут построены с нуля.

Дорога из Казани в Екатеринбург – часть будущей федеральной трассы М-12, которая будет соединять Москву со столицей Татарстана.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоДороги
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