«Жалко народные деньги!» Стоимость трассы Казань-Екатеринбург назвали завышенной

«Получается примерно 10,5 миллионов евро на один километр? Дорого! Можно построить дешевле. К сожалению, наши строители безголовые и современных технологий не знают. Например, в России до сих пор строят дороги на земляном полотне, хотя для всего мира это уже вчерашний день. Поэтому чего говорить? Технологическая отсталость России она такова. Народные деньги распыляются куда угодно», - посетовал специалист.

Власти обещают открыть трассу в 2024 году, но Бикбау сомневается, что проект будет завершен в срок.

«Если даже строители не успеют… У нас уже есть опыт. Главное, это получить строительный подряд, а потом что-нибудь придумают. Начнется продление и так далее, как это обычно делается. Так же, как у нас все стройки строятся. Несмотря на все «охи» сверху, кличи снизу, сверху, справа. Что говорить? Прискорбно. Сложная ситуация, жалко народные деньги», - посетовал академик.

Ранее о стоимости трассы, связывающей Казань и Екатеринбург, написал «Коммерсантъ». По информации издания, ориентировочные расходы на проект составят 492,9 миллиардов рублей.