«Выглядит ужасно!» Шкуматов назвал «штрафным оброком» идею снимать камерами фары

Штрафы за невключенный ближний свет автомобилей никак не повлияют на безопасность на дорогах и будут очередным «оброком» для водителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Ранее стало известно, что уже с осени дорожные камеры в России могут начать фиксировать такое нарушение, как невключенные фары. Технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.