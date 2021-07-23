«Выглядит ужасно!» Шкуматов назвал «штрафным оброком» идею снимать камерами фары
Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу: выехал, получил восемь штрафов и иди в кассу, сказал НСН Петр Шкуматов.
Штрафы за невключенный ближний свет автомобилей никак не повлияют на безопасность на дорогах и будут очередным «оброком» для водителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Ранее стало известно, что уже с осени дорожные камеры в России могут начать фиксировать такое нарушение, как невключенные фары. Технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.
«Это нарушение большей частью происходит из-за забывчивости. Далеко не все современные автомобили сигнализируют водителю, что он не включил ближний свет. Кроме того, есть много людей, которые ездят на так называемых дневных ходовых огнях. Как камера будет расценивать езду на них, совершенно непонятно. В Москве везде искусственное освещение. Если у водителя обычные галогенные фары, которые светят не так ярко, он может просто не понять, что едет без ближнего света. По сути, в нынешней конфигурации это какой-то московский «штрафной оброк». Что еще более печально – на безопасность дорожного движения это не оказывает вообще никакого воздействия, потому что большая часть невключенного ближнего света – это забывчивость, и предупреждать водителя надо по ходу движения, а не через 10-15 дней или два месяца, когда они штраф присылают. Кому станет от этого безопаснее два месяца назад?» - задается вопросом Шкуматов.
По его словам, возникнет еще и проблема со светодиодными фарами.
«Есть еще вопрос по светодиодным фарам. На камерах они фиксируются, как быстро моргающие, и всегда можно найти кадр, где такие фары не горят. Как водителю доказать, что фары горели? Они же не видео присылают, а фотографию. Все это выглядит абсолютно ужасно. Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу. Ты просто выехал и получил восемь штрафов, которые обжаловать не можешь. Иди в кассу и плати», - сетует автоэксперт.
При этом само правило о необходимости даже днем всегда включать ближний свет Шкуматов считает нормальным.
«Правило о том, что ближний свет должен быть включен всегда, наверное, правильное. Это было сделано для того, чтобы люди не забывали. Потому что, если днем не включать, а включать только, когда стемнеет, у всех разное понимание о том, когда сумерки начинаются. Так что, в принципе, правило нормальное. Другой вопрос, как быть с современными типами фар, как минимум, со светодиодными? Что делать с дневными ходовыми огнями – приравниваются они к ближнему свету или нет? И что делать с ошибками – как обжаловать, если на фотографии не горит фара, а я уверен, что она горела? Я что, должен видеорегистратор ставить, который будет направлен на фары? Ну что это за безумие?» - возмутился собеседник «Радиоточки НСН».
Как ожидается, новые функции распознавания невключенных фар при помощи нейросети получат 1500 комплексов компании «Астралаб», в том числе 600 в Москве, отмечает «Autonews». Как заявил глава компании Сергей Ласкин, эта функция будет запускаться ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. При этом регионы сами будут решать, когда внедрять у себя эти новшества.
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