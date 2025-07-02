Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час
2 июля 202511:33
Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в Крыму. Об этом сообщило Минобороны.
«С 8.00 мск до 9.00 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.
Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.
В ночь на 2 июля в регионе ликвидировали один украинский беспилотник, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru