Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час

Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали в Крыму. Об этом сообщило Минобороны.

Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки

«С 8.00 мск до 9.00 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.

Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.

В ночь на 2 июля в регионе ликвидировали один украинский беспилотник, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры