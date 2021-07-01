Скорость не для всех. Идея ГИБДД о дорогах на 150 км/ч обросла нюансами
Завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев объяснил, какие дополнительные требования необходимо будет соблюсти при увеличении предельно допустимой скорости на автотрассах.
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривается вопрос об увеличении максимально допустимой скорости движения транспорта до 150 км/ч. Она будет действовать только на некоторых дорогах — где это безопасно. Завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что дорог, которые смогут выдержать такую нагрузку, в стране мало.
«У нас таких дорог немного, речь может идти только о федеральных дорогах в ведении государственной компании «Автодор». Это дороги самой высокой категории. Необходимо подтверждение от застройщика, что дорожное полотно способно выдержать такую нагрузку. Так как с увеличением скорости увеличивается и нагрузка на дорогу. Если дорога несоответствующей категории, она просто будет разрушаться. Поэтому застройщик или та организация, в чем оперативном управлении находится данный участок дороги, должны официально подтвердить, что скорость будет выдерживаться», - объяснил он.
По словам Жанказиева, также будет необходимо вводить ряд дополнительных ограничений для безопасного дорожного движения.
«С точки зрения безопасности дорожного движения, конечно, полосы должны быть достаточной ширины. На дорогах самой высокой категории полосы 4 метра, этого достаточно. Также необходимо будет ввести ограничения по видам транспорта, потому что при данной скорости можно выпускать транспортный поток только с рядом ограничений. Грузовые автомобили туда выпускать нельзя, либо разделять управление по полосам и давать это разрешение по той полосе, где будет только легковой транспорт. Такая практика достаточно распространенная в мире, ничего необычного в этом нет», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Также важна организация дорожного движения на скоростных участках, отметил он.
«Очень большое значение будет иметь организация дорожного движения на этом участке. Важно правильно информировать, все элементы интеллектуальной транспортной системы должны быть включены и, конечно, расчет на то, что новые автомобили имеют продвинутые элементы активной безопасности, которые позволяют и на больших скоростях при линейном движении сохранять безопасное движение. Еще большое значение будут иметь конфликтные точки, то есть, надо ограничивать количество пересечений, перестроений», - добавил Жанказиев.
Ранее глава ГИБДД заявил, что в МВД России категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.
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