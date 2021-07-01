Скорость не для всех. Идея ГИБДД о дорогах на 150 км/ч обросла нюансами

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривается вопрос об увеличении максимально допустимой скорости движения транспорта до 150 км/ч. Она будет действовать только на некоторых дорогах — где это безопасно. Завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что дорог, которые смогут выдержать такую нагрузку, в стране мало.

«У нас таких дорог немного, речь может идти только о федеральных дорогах в ведении государственной компании «Автодор». Это дороги самой высокой категории. Необходимо подтверждение от застройщика, что дорожное полотно способно выдержать такую нагрузку. Так как с увеличением скорости увеличивается и нагрузка на дорогу. Если дорога несоответствующей категории, она просто будет разрушаться. Поэтому застройщик или та организация, в чем оперативном управлении находится данный участок дороги, должны официально подтвердить, что скорость будет выдерживаться», - объяснил он.

По словам Жанказиева, также будет необходимо вводить ряд дополнительных ограничений для безопасного дорожного движения.