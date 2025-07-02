В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом

Такси и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте, в районе дома № 99 произошло столкновение двух автомобилей Cherry - такси и каршеринга», - указали в ведомстве.

При аварии пострадали шесть человек, у них зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, работу контролирует прокуратура Москвы.

Ранее на трассе Уфа — Янаул в Башкирии столкнулись питбайк, которым управлял 14-летний подросток, и автомобиль «Лада Гранта». Погиб несовершеннолетний мотоциклист, а также его 14-летний пассажир, пишет «Свободная пресса».

