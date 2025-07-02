В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом
Такси и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте, в районе дома № 99 произошло столкновение двух автомобилей Cherry - такси и каршеринга», - указали в ведомстве.
При аварии пострадали шесть человек, у них зафиксированы травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, работу контролирует прокуратура Москвы.
Ранее на трассе Уфа — Янаул в Башкирии столкнулись питбайк, которым управлял 14-летний подросток, и автомобиль «Лада Гранта». Погиб несовершеннолетний мотоциклист, а также его 14-летний пассажир, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru