В Счетной палате раскрыли способ снизить расходы на строительство дорог

При этом отмечается, что экономия не сказалась бы на качестве выполняемых работ. По словам аудиторов, действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93.

При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась. Как отмечает Счетная палата, ссылаясь на экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета климатических условий эксплуатации в стране.

Есть технология, позволяющая делать дороги долговечностью в 40 лет, но в России она никому не нужна, заявил НСН Марсель Бикбау.

