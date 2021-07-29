В Счетной палате раскрыли способ снизить расходы на строительство дорог

Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве российских дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей расходов федерального бюджета в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты.

«Миллиарды в асфальт». Российские дороги требуют ремонта каждые 2-3 года

При этом отмечается, что экономия не сказалась бы на качестве выполняемых работ. По словам аудиторов, действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93.

При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась. Как отмечает Счетная палата, ссылаясь на экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета климатических условий эксплуатации в стране.

Есть технология, позволяющая делать дороги долговечностью в 40 лет, но в России она никому не нужна, заявил НСН Марсель Бикбау.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДорогиСчетная Палата
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