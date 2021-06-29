«Миллиарды в асфальт». Российские дороги требуют ремонта каждые 2-3 года

«Толк от этого (выделения денег – прим. НСН) будет, но все наши дороги недолговечны. 2-3 года - и надо будет снова ремонтировать. Сочетание российского климата и грунта рождает необходимость постоянного ремонта дорог. Все наши дороги, к сожалению, требуют ремонта. Это касается в основном не федеральных трасс, а муниципальных дорог, сельских, находящихся в отдаленных районах», - сказал Бикбау.

При этом он назвал ненормальной привычную для России ситуацию, когда все дороги состоят из «заплаток» или асфальт кладут на снег.

«Это ненормально и обусловлено тем, что наши дорожники не владеют современными технологиями и, к сожалению, они достаточно малограмотные люди. При этом есть технология Future Road, которая подходит для России и позволяет делать дороги долговечностью 40 лет. Она применяется в Канаде и США, а в России никому не нужна», - заключил собеседник НСН.