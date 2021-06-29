«Миллиарды в асфальт». Российские дороги требуют ремонта каждые 2-3 года
Есть технология, позволяющая делать дороги долговечностью в 40 лет, но в России она никому не нужна, заявил НСН Марсель Бикбау.
Российские дорожники не владеют современными технологиями, поэтому все наши дороги недолговечны, сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в 84 регионах страны.
«Толк от этого (выделения денег – прим. НСН) будет, но все наши дороги недолговечны. 2-3 года - и надо будет снова ремонтировать. Сочетание российского климата и грунта рождает необходимость постоянного ремонта дорог. Все наши дороги, к сожалению, требуют ремонта. Это касается в основном не федеральных трасс, а муниципальных дорог, сельских, находящихся в отдаленных районах», - сказал Бикбау.
При этом он назвал ненормальной привычную для России ситуацию, когда все дороги состоят из «заплаток» или асфальт кладут на снег.
«Это ненормально и обусловлено тем, что наши дорожники не владеют современными технологиями и, к сожалению, они достаточно малограмотные люди. При этом есть технология Future Road, которая подходит для России и позволяет делать дороги долговечностью 40 лет. Она применяется в Канаде и США, а в России никому не нужна», - заключил собеседник НСН.
Михаил Мишустин ранее сообщил на заседании кабмина, что российские власти продолжат поддерживать создание новых и ремонт уже существующих дорог.
По его словам, за счет дополнительно выделенных 30 миллиардов рублей региональные, муниципальные и местные дороги будут приведены в надлежащее состояние. Мишустин поручил довести средства «максимально быстро», чтобы работы в регионах начались «уже в ближайшие месяцы».
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