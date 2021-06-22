«Чтобы хамы присмирели». Похмелкин поддержал штрафы за выброс мусора из авто

За выброс мусора из автомобиля предложили брать штраф в 10 тысяч рублей, для грузовой машины – в 100 тысяч, а за повторную провинность - 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Такая инициатива выдвинута Мосгордумой и Мособлдумой. Правительство России подготовило положительный отзыв на данное предложение.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал эту идею. Он назвал поведение тех, кто выбрасывает мусор из окон машины, хамским, призвал обеспечить для них неотвратимость наказания.