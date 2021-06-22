«Чтобы хамы присмирели». Похмелкин поддержал штрафы за выброс мусора из авто
Председатель «Движения автомобилистов России» считает, что хамское поведение должно неотвратимо наказываться.
За выброс мусора из автомобиля предложили брать штраф в 10 тысяч рублей, для грузовой машины – в 100 тысяч, а за повторную провинность - 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Такая инициатива выдвинута Мосгордумой и Мособлдумой. Правительство России подготовило положительный отзыв на данное предложение.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал эту идею. Он назвал поведение тех, кто выбрасывает мусор из окон машины, хамским, призвал обеспечить для них неотвратимость наказания.
«Я вообще не сторонник репрессивных мер, но в данном случае мне возразить нечего. Меня, как и всех нормальных людей, глубоко возмущает выбрасывание из окна машин мусора. Это, на мой взгляд, проявление неуважения к другим людям, к окружающей среде. Это проявление хамства, которое должно по возможности пресекаться и наказываться. В данном случае я эту позицию разделяю. Надо не ограничиться только принятием закона, но и его исполнять. Чтобы эти хамы почувствовали неотвратимость наказания и присмирели», - отметил специалист.
Однако эксперт уточнил, что закон будет иметь хоть какой-то смысл, только если для этого будет техническая возможность. Фиксировать такие нарушения предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек.
«С помощью дорожных полицейских эти нарушения практически не выявить. И даже если будут сообщения, кто-то это снимет, все это будет очень локально. Если фотоловушки начнут работать, это будет хорошо», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Председатель «Движения автомобилистов России» заметил, что выброс мусора в неположенных местах - это вопрос, прежде всего, воспитания.
«Немало людей, которые так себя по-хамски ведут. И это действительно вызывающее нарушение. За некоторые другие нарушения я бы смягчил наказание, но здесь я не могу возражать против подобного рода предложений. Я считаю, что если люди не понимают и не воспитаны нужным образом, они должны наказываться. На них наказание может и подействовать, на значительную часть так точно. Главное, чтобы наказание было неотвратимо. Конечно, нужна и воспитательная работа. Надо так воспитывать детей, чтобы они понимали, что сорить нельзя. Чтобы они уважали труд других людей, тех, кто за тобой убирает. Так что только карательными мерами эти проблемы не решить. Но и они здесь тоже необходимы», - резюмировал автоэксперт.
Один из авторов инициативы председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что наказание за выброс мусора сделает дороги чище.
«Когда окурки и обертки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо. Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны. Даже одной бумажке или смятому пакету от сока там не место. Странно, что не все водители это понимают. Не стоит надеяться, что окурок вылетит из окна авто незаметно», - предупредил он.
Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал сократить список запрещённых неисправностей от МВД.
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