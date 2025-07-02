Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина приговорили к трем годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Бурдину назначили три года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, пишет «Свободная пресса».
В ноябре 2024 года музыканта задержали за нападение на человека. По словам потерпевшего Алексея Кривокорытова, во время застолья в квартире их общего с Бурдиным знакомого кто-то ударил его ножом. Кто именно нападал на него, мужчина не помнил. Тем не менее, Бурдин признал вину в преступлении, по его словам, он действовал в состоянии аффекта. Однако позже в суде музыкант рассказал, что взял вину на себя по просьбе свидетеля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии
- Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки
- СМИ: Paramount выплатит Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис
- В Керчи мужчину задержали за оправдание атаки беспилотников на Кремль
- Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
- Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире
- Володин: Самозапрет на кредиты установили более 12 млн человек
- ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»
- В Калифорнии произошел мощный взрыв на складе фейерверков
- Россиянин Гавриков стал игроком клуба НХЛ «Рейнджерс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru