Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии

Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Бурдину назначили три года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год, пишет «Свободная пресса».

В ноябре 2024 года музыканта задержали за нападение на человека. По словам потерпевшего Алексея Кривокорытова, во время застолья в квартире их общего с Бурдиным знакомого кто-то ударил его ножом. Кто именно нападал на него, мужчина не помнил. Тем не менее, Бурдин признал вину в преступлении, по его словам, он действовал в состоянии аффекта. Однако позже в суде музыкант рассказал, что взял вину на себя по просьбе свидетеля.

