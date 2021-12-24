Никаких гарантий: О чем умолчал Путин на ежегодной пресс-конференции

23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая на этот раз, несмотря на ковидные ограничения, состоялась в привычном очном формате. На нее пригласили 507 журналистов, из-за пандемии свободной аккредитации для журналистов не было — Кремль сам выбрал СМИ, которые будут приглашены.

Главу государства традиционно спрашивали о наболевшем во внутренней и внешней политике: о том, как российская экономика выходит из пандемийного кризиса, об отношении России к ситуации на Украине и в Афганистане, об обвинениях в адрес «Газпрома», о пытках в российских тюрьмах, даже о заказчиках убийств Немцова и Политковской и о многом другом.

Практически на все вопросы глава государства отвечал развернуто, а само мероприятие продлилось без малого четыре часа, но эксперты отмечают, что далеко не все вопросы были заданы и не все ответы получены.

Еще накануне мероприятия Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что россияне ждут подарков от ежегодной пресс-конференции президента.