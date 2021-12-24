Никаких гарантий: О чем умолчал Путин на ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценивают заявления президента: одни считают, что глава государства не сказал ничего нового, другие - призывают «читать между строк».
23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая на этот раз, несмотря на ковидные ограничения, состоялась в привычном очном формате. На нее пригласили 507 журналистов, из-за пандемии свободной аккредитации для журналистов не было — Кремль сам выбрал СМИ, которые будут приглашены.
Главу государства традиционно спрашивали о наболевшем во внутренней и внешней политике: о том, как российская экономика выходит из пандемийного кризиса, об отношении России к ситуации на Украине и в Афганистане, об обвинениях в адрес «Газпрома», о пытках в российских тюрьмах, даже о заказчиках убийств Немцова и Политковской и о многом другом.
Практически на все вопросы глава государства отвечал развернуто, а само мероприятие продлилось без малого четыре часа, но эксперты отмечают, что далеко не все вопросы были заданы и не все ответы получены.
Еще накануне мероприятия Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что россияне ждут подарков от ежегодной пресс-конференции президента.
«Мало ли, вдруг опять какие-нибудь выплаты, льготы или что-нибудь еще. Все-таки пресс-конференция проводится накануне Нового года, который люди встречают подарками, так что россияне еще и ждут, будут ли им какие-то подарки от президента, который иногда играет роль главного Деда Мороза в стране», - объяснял он.
Но никаких новых выплат обещано не было. Владимир Путин хоть и примерил на себя роль адвоката Деда Мороза как «юрист из Санкт-Петербурга», россиянам только пообещал повышение пенсий, но не объяснил – когда и каким образом.
При этом пенсионеры страны ждали ответа на главный для них вопрос – как власти будут индексировать пенсии выше уровня инфляции в 2022 году, которая, по словам президента, ожидается на уровне 8%. Ведь в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9%, что меньше реального роста цен.
Не менее ожидаемым был вопрос о введении QR-кодов в транспорте и в общественных местах, но за четыре часа пресс-конференции Владимира Путина так и не спросили о резонансных законопроектах.
При этом президент ответил на вопрос о преследовании противников вакцинации, отметив, что «давить» на людей в вопросе вакцинации неэффективно.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Начнешь давить, а у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо объяснять необходимость принятия определенных мер», - заявил президент.
Однако, продолжая настаивать на необходимости убеждения вместо принуждения, глава государства напомнил, какой была вакцинация в советское время.
«В Советское время никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп - все пошли», - добавил президент.
После мероприятия бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что именно это уточнение и было ответом на незаданный вопрос про QR-коды.
«Он же ответил на этот вопрос, вы невнимательные. Он сказал, что в советское время кололи, никого не спрашивая, а теперь они, видите ли, видят в этом права человека. Он косвенно ответил даже на незаданные вопросы. Он же ответил на этот вопрос, вы невнимательные. Он сказал, что в советское время кололи, никого не спрашивая, а теперь они, видите ли, видят в этом права человека. Он косвенно ответил даже на незаданные вопросы», - объяснил Онищенко.
Но «непрямые» ответы главы государства на озвученные и незаданные вопросы устроили далеко не всех.
Так, политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook написала, что «благодарна выступающему, который не сказал вообще ничего», поскольку вопросы к ней по поводу трактовок отпали сами собой.
Еще одной темой, без которой не могла обойтись пресс-конференция, стала ситуация на Украине. В ходе мероприятия журналистка Sky News спросила президента РФ о гарантиях ненападения на соседнюю страну.
«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Мы что ли пришли туда, к границам США? К нам пришли, и теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут ударные системы вооружения и базы, а вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями», - эмоционально ответил Путин.
При этом военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» позже заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.
«Ничего нового Путин не сказал, никаких новых нюансов не появилось. То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит две трети сенаторов должны за это проголосовать», - посетовал он.
В ходе пресс-конференции также была затронута проблема демографического спада в стране. Владимир Путин назвал причиной снижения рождаемости изменение приоритетов в жизни женщин детородного возраста, а также отказ молодежи от создания семьи. Идеального решения нет даже у профессиональных демографов, подчеркнул глава государства: в его представлении, нужно создавать образ счастливого отцовства и материнства, чтобы россияне сознательно ставили рождение детей выше карьеры.
И хотя президент уже не впервые признается, что демографическая проблема сильно его тревожит, однозначного и простого ее решения, по всей видимости, нет даже у него.
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