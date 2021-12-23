Путин отказался вводить меры преследования для антиваксеров

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что «давить» на людей в вопросе вакцинации неэффективно.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Начнешь давить, а у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию и терпеливо объяснять необходимость принятия определенных мер», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что в советское время о вакцинации граждан не спрашивали, это было обязательно.

При этом он отметил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4% и призвал увеличить его уровень до 80% во втором квартале 2022 года.

