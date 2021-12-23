«Шлёп-шлёп-шлёп»: Онищенко расшифровал ответ Путина на незаданный вопрос о QR-кодах

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Владимир Путин ответил на вопрос о QR-кодах, несмотря на то, что он не прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента.

В ходе пресс-конференции Путина, которая продолжалась в четверг около четырех часов, ему так и не задали вопросы, касающиеся законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. При этом он напомнил о вакцинации в СССР: «В Советское время никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп - все пошли…».