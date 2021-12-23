«Шлёп-шлёп-шлёп»: Онищенко расшифровал ответ Путина на незаданный вопрос о QR-кодах
Бывший главсанврач объяснил НСН, что Путин «косвенно и эмоционально» ответил на то, что не спрашивали, вспомнив, как кололи в советские времена.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Владимир Путин ответил на вопрос о QR-кодах, несмотря на то, что он не прозвучал на ежегодной пресс-конференции президента.
В ходе пресс-конференции Путина, которая продолжалась в четверг около четырех часов, ему так и не задали вопросы, касающиеся законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. При этом он напомнил о вакцинации в СССР: «В Советское время никто не спрашивал: шлёп-шлёп-шлёп - все пошли…».
«Он же ответил на этот вопрос, вы невнимательные. Он сказал, что в советское время кололи, никого не спрашивая, а теперь они, видите ли, видят в этом права человека. Он косвенно ответил даже на незаданные вопросы. Причем он окрасил это своей эмоциональной и человеческой позицией, а не просто: "закон такой-то, статья такая-то"», - разъяснил Онищенко.
Путин также сказал в ходе пресс-конференции, что те, кто руководил страной в Советское время, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди сомневающихся в необходимости прививок. «Но это нечестная позиция», - подчеркнул Путин.
«Несколько дней назад меня взбесило, когда эти лозунги начали выкрикивать. Я был членом КПСС, горжусь этим и знаю, как было в советское время. А когда эти, ради дешевого пиара… Это он про коммунистов сказал, там еще «жириновцы», «Справедливая Россия» и еще там какие-то появились, - это же не партии, а однодневки. Поэтому он как раз сказал про QR-коды, ответив даже на то, что не спрашивали. Он сказал, что не надо ставить палки в колеса. Это хорошая, нормальная технология», - сказал бывший главсанврач в этой связи.
Онищенко также объяснил, что не стоит бояться «чипирования», и указал, что QR-коды не раскрывают никакую личную информацию.
«Прочипируют? Так прочипировать сегодня можно любого. В МФЦ все мои данные есть, все мои данные переведены в электронный вид, какие проблемы? Я понимаю, если бы вместо QR-кода вывесили в общем доступе мои данные, привит я или нет, и сколько у меня там чего. Их нет. В общем доступе только то, что у меня есть право, а остальное – это недоступная информация. А бояться, что на тебя там что-то заведут, закон четко предполагает, там даже есть конкретный срок, до какого времени это делается», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Владимир Путин сказал во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря, что России нужен 80-процентный коллективный иммунитет к коронавирусу и выразил надежду, что «в следующем году, хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня». При этом он сообщил, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в стране составляет 59,4%.
Как заявил «Радиоточке НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, Россия не достигнет в 2022 году 80-процентного коллективного иммунитета, если у людей не поменяется отношение к вакцинации, которое сейчас «довольно неправильное».
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