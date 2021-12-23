Смирение и мигранты: Демограф назвал нерешаемой проблему рождаемости

Проблема демографии остро стоит во всех развитых странах, разрешить ее не удалось пока что никому, отметил кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции назвал причиной снижения рождаемости изменение приоритетов в жизни женщин детородного возраста, а также отказ молодежи от создания семьи.