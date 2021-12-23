Смирение и мигранты: Демограф назвал нерешаемой проблему рождаемости
Рождаемость действительно падает из-за смены ценностей, но это не исправить социальной рекламой и материальной поддержкой, рассказал демограф Борис Денисов.
Проблема демографии остро стоит во всех развитых странах, разрешить ее не удалось пока что никому, отметил кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции назвал причиной снижения рождаемости изменение приоритетов в жизни женщин детородного возраста, а также отказ молодежи от создания семьи.
«Я думаю, что рождаемость действительно падает из-за изменения ценностей, здесь Путин прав. Но бороться с этим бессмысленно. Думаю, эту проблему не решить. Ни экономические, ни социальные меры тоже не помогут, просто потому, что во всем мире эту проблему не смогли решить. Это пока что нерешаемая проблема. Может, лет через 100 или 200 это изменится, но пока что нет. Думаю, что надо смириться с этим», - посоветовал демограф.
По словам ученого, единственный способ – это принимать мигрантов из других стран.
«Не только Россия вымирает, вымирают все развитые народы. Они живут только за счет миграции извне. В России, думаю, уже обратили внимание на этот путь. Количество людей из Средней Азии очень велико. Ксенофобия, к сожалению, очень сильно развита, но думаю, что это изменится. Мне-то не дожить до этих времен, но, может, вы доживете», - выразил надежду специалист.
Ранее глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне вымирают, а демографическая ситуация стала катастрофой, поэтому Владимир Путин прав, называя эту проблему основной для страны на ближайшие 10 лет.
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