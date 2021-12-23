«В зеленой луже»: В Германии объяснили, почему Европа делает из «Газпрома» козла отпущения

«Это (действия «Газпрома» - прим. НСН) чистый бизнес и чистая коммерция. Европа сделала техническую ошибку и политическую тоже, решив, что потребительский рынок сильнее, чем рынок поставщиков. Сейчас Европа садится в лужу и нуждается в дополнительных объемах газа. Но Европа никогда не признает своих ошибок, здесь очень самоуверенные и надменные люди. Им все время нужен мальчик для битья или козел отпущения, которым всегда становится Россия, поэтому все сейчас пишут, что РФ нарочно не поставляет газ в Европу, хотя западные производители могут сами его закупить, законтрактовать и получить. Это и пытался объяснить Путин, причем не первый раз, и он, и другие постоянно это объясняют, просто в Европе не хотят это слушать», - сказал Рар.

По его словам, власти Германии, хвастающиеся переходом на «зеленые рельсы», не будут признавать, что эти планы провалились.

«Власти Германии никогда это не будут признавать, потому что это надо встать перед обществом на колени и сказать, что наши «зеленые» сделки и экологическая модернизация проваливаются. Тут столько говорят о том, какой успех правительства, о переходе на «зеленые рельсы», а тут – признавать, что были просчеты за счет общества, людей и промышленности. Никто не будет признавать это», - уверен немецкий политолог.

По его мнению, еще одна ошибка, которую никогда не признают в ЕС и Германии, это необходимость немедленного запуска «Северного потока-2».

«Надо вводить «Северный поток-2» немедленно, тогда действительно на европейском рынке цены могут пойти вниз, и ситуация успокоится, но Европа по политическим причинам не хочет. Есть давление Европейского союза и «зеленых» на правительство Германии и Шольца (канцлера ФРГ Олафа Шольца – прим. НСН), не дай Бог там и новые барьеры придумают. Все это связано с тем, что Европа второй раз не хочет признать свою ошибку, что надо «Северный поток-2» как можно быстрее включить. Они из принципа не хотят признавать, что они были не правы в своей ругани и нападках на Россию. Они считают, что надо защищать права человека, к нарушениям в России нужно относиться критически, и мы не можем отойти от наших правозащитных принципов», - пояснил политолог.

При это он прогнозирует, что Германия не будет тормозить или ускорять запуск «Северного потока-2», «останется патовая ситуация, и достаточно долго это все будет длиться».

Рар также объяснил, почему поставщики газа из России, Норвегии и США снизили его поставки в Европу.

«Евросоюз, чтобы стать независимым от поставщиков, - не только от России, но и от Норвегии, Северной Африки, - последние 15 лет начал резко либерализировать свой рынок. Одним из элементов этого стал спотовый рынок для газа. До этого на протяжении многих десятилетий газ всегда приходил по контракту, компании заказывали нужные объемы газа у «Газпрома» и других поставщиков, те получали деньги вперед и отправляли газ в Европу. Теперь поставщикам предлагаю поставлять продукт на спотовый рынок, а там уже решат, покупать его или нет. А компании из России, Норвегии и США не хотят поставлять газ «на авось». И вполне естественно, что все поставщики стали сокращать поставки газа в Европу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».