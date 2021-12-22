«Дед Мороз и иноагенты»: Каких сюрпризов ждать от пресс-конференции Путина
Путину нравится раз за разом убеждать иноагентов в своей правоте, поэтому им обязательно дадут слово, сказал НСН Константин Калачев.
Россияне ждут подарков от ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, а приглашенные туда иноагенты могут преподнести сюрпризы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.
Ежегодная пресс-конференция президента России состоится 23 декабря. Кремль пригласил на нее более 500 журналистов, в числе которых представители признанных в РФ СМИ-иноагентами «Медузы» и «Дождя».
«Журналистов подбирал сам Кремль, правда, среди них есть несколько иноагентов и, может быть, они чем-то удивят? Понятно, что вопросы проходят модерацию, но элементы импровизации пока присутствуют, иногда на пресс-конференции встречается что-то неожиданное. Я думаю, обязательно кому-то из них дадут слово, иноагентов пригласили, чтобы продемонстрировать открытость, толерантность и транспарентность. Мне кажется, президенту это даже нравится, раз за разом убеждать их в своей правоте, доказывая, что все он делает правильно, что враг действительно у ворот, что на Россию посягают, есть агенты влияния внутри страны. Тема суверенитета – это его излюбленная тема, и что-нибудь про суверенитет мы обязательно услышим», - сказал Калачев.
По его мнению, для многих россиян Путин является своеобразным Дедом Морозом, который должен подарить подарки на Новый год.
«Пресс-конференция – это еще и часть экспансии социального оптимизма в условиях нарастающей депрессии, а значит можно ждать каких-нибудь подарков от президента для широких народных масс. Мало ли, вдруг опять какие-нибудь выплаты, льготы или что-нибудь еще. Все-таки пресс-конференция проводится накануне Нового года, который люди встречают подарками, так что россияне еще и ждут, будут ли им какие-то подарки от президента, который иногда играет роль главного Деда Мороза в стране», - пояснил политолог.
Калачев также указал, что для многих пресс-конференция Путина станет проверкой на его «адекватность».
«Из-за пандемии, международной турбулентности, того, что отношения России и Запада находятся на низшей точке со времен «холодной войны», доходы населения не растут, а растут цены, копится все больше и больше вопросов, и люди хотят понять, насколько адекватно президент оценивает происходящее в стране, есть ли у него план, что он может предложить для решения внутренних и внешних проблем? У людей копится много вопросов к национальному лидеру. У нас выстроена вертикаль власти, во главе которой президент, и, по мнению людей, ключевые решения принимает именно он, поэтому проблемы, надежды, вопросы и запросы – все это адресуется Путину» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется 23 декабря в 12:00. Ее покажут в прямом эфире Первый канал, «Россия-1», НТВ и «Россия-24».
Пресс-служба Кремля обнародовала во вторник список из 507 журналистов, приглашенных на пресс-конференцию. В их числе, в частности, корреспонденты ВВС, Bloomberg, Sky News, ABC News, NBC News, Financial Times, The Washington Post, Le Figaro, Le Monde, а также светская львица Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров, представляющие, соответственно, You-Tube-канал «Осторожно: Собчак» и телеканал RTVI, генпродюсером которого лидер группы «Ленинград» стал в 2020 году.
21 октябре в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин вступил в дискуссию с лауреатом Нобелевской премии мира, главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, который заговорил об иноагентах, сравнив их с Миледи.
9 декабря в ходе заседания Совета по правам человека в полемику с президентом вступил режиссер Александр Сокуров, который заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими, и предложил Путину «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. После этого на Сокурова обрушилась волна критики, он неоднократно признавался, что сожалеет об этом разговоре, и даже допускал, что его могут арестовать, однако в Кремле развеяли опасения режиссера.
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