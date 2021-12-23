«Кто эти люди?» Мигрантов назвали непричастными к строительному рекорду

Константин Барсуков сказал НСН, что готовить строителей должны в России, а не в других странах.

Рекордные показатели по строительству жилья в России являются заслугой застройщиков, а не мигрантов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции, что в стране в 2021 году достигнуты рекордные показатели в сфере строительства жилья, которого возведено 90 млн квадратных метров.

Путин объявил о рекордных показателях в строительстве жилья
«Это заслуга застройщиков, но, вроде как, по 120 млн планировали вводить, поэтому, с одной стороны, это рекорд, а с другой – недостижение целевых показателей. Благодарить за оба этих факта надо застройщиков и Министерство строительства, которое должно было обеспечить достижение целевых показателей», - сказал Барсуков.

При этом он не считает, что достижению строительного рекорда способствовала работа мигрантов.

«Они являются людьми, которые помогают строить, но, если бы не было этих людей, были бы другие. Я бы не стал делать выводы, что, если мы сейчас прекратим трудовую миграцию, у нас будет большая проблема. Кто эти люди? Они зарабатывают здесь деньги и переводят их в другую страну. Если у государства стоит задача таким образом опосредованно оказывать влияние на Среднюю Азию, не выпуская ее из орбиты своего влияния, наверное, в этом есть положительный момент. Но тогда нужно об этом говорить. А говорить о том, что у нас своих рабочих рук не хватает, поэтому давайте мигрантов привлекать, это неправильно», - считает эксперт.

Барсуков также высказал мнение, что готовить строителей должны в России, а не в других странах.

«Происходят странные вещи. Мы слышим, что в Узбекистане начинают готовить в ПТУ трудовых мигрантов – это нонсенс, у нас должны открываться ПТУ и мы должны сами готовить строителей, а не другие страны. Трудовым мигрантам давалось столько много послаблений, что не надо продолжать их давать, давайте развивать собственную рабочую силу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Нелепая ситуация»: Бессараб обвинила систему образования в дефиците рабочих рук в России

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила НСН, в дефиците рабочих рук в России виновата система образования.

По ее словам, следует восстановить систему профессиональных курсов для выпускников 9-11 классов, давая им возможность «бесплатно обучаться рабочим специальностям и зарабатывать».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаТрудовые МигрантыСтроительство
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