«Кто эти люди?» Мигрантов назвали непричастными к строительному рекорду

Рекордные показатели по строительству жилья в России являются заслугой застройщиков, а не мигрантов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции, что в стране в 2021 году достигнуты рекордные показатели в сфере строительства жилья, которого возведено 90 млн квадратных метров.