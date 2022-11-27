Без света, воды и железной дороги. Зачем Россия продолжает наносить удары по Украине?

Массированные обстрелы энергосистемы Украины не оказывают влияния на ход спецоперации, почти все вопросы сейчас решаются не на поле боя, а посредством «закулисных сделок», заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

«Сейчас 99% противостояния идет не на поле боя, это вынуждает идти на разные сделки. На аммиачную сделку, например, в результате которой получилась перегруппировка под Харьковом, или зерновая сделка, в результате которой прекратили удары по Одессе и Николаеву. Херсонская сделка тоже подпадает под зерновую, потому что это важный хаб зерновых перебросок. Почти во всех сделках присутствует Абрамович, с которого сняли сейчас все санкции в Британии, например. Власть то ли стесняется, то ли боится объяснить это народу, какие-то закулисные дела», - объяснил Прохватилов.



С 10 октября российские войска ведут удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.



