Без света, воды и железной дороги. Зачем Россия продолжает наносить удары по Украине?
В мире и в России спорят об эффективности ударов Москвы по инфраструктуре Украины в ходе СВО.
К середине ноября Украина потеряла около половины всей энергосистемы страны из-за ракетных ударов Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, предает РИА Новости со ссылкой на видео размещенное на YouTube-канале кабмина Украины.
Украинский премьер-министр отметил, что только 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет.
В середине дня 23 ноября стали поступать сообщения о воздушной тревоге и ударах на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры. Позднее он заявил о еще нескольких взрывах в разных районах Киева и подтвердил, что в некоторых районах города пропало электроснабжение. Удары были зафиксированы также в Львовской и Николаевской областях, Одессе, Харькове, Днепре и на контролируемой Киевом части Запорожской области.
Одновременно со взрывами на объектах инфраструктуры по всей Украине 23 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о планируемом наращивании поставок высокоточного оружия для ВС РФ.
«Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - пообещал он через Telegram.
23 ноября Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма, обвинив Москву в военных ударах по гражданским объектам на Украине, включая энергетическую инфраструктуру.
Впрочем, как отмечает Reuters, это скорее символический шаг. Документ не имеет юридически обязывающей силы и носит рекомендательный характер.
В воскресенье, 27 ноября, поступили сообщения о том, что выведена из строя железная дорога в Кривом роге. Об этом заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», - цитирует его украинское издание Klimenko Time.
Депутат Верховной Рады Давид Арахамия посоветовал запастись едой и водой, зарядить телефоны на случай нового отключения электроэнергии из-за российских ударов рекомендовал всем жителям Украины.
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При этом экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины показали, что Кремль способен уничтожить соседнюю страну за короткий период времени без применения ядерного оружия.
«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитирует его RT.
Москву сдерживает только историческая общность народов, считает Робертс.
Массированные обстрелы энергосистемы Украины не оказывают влияния на ход спецоперации, почти все вопросы сейчас решаются не на поле боя, а посредством «закулисных сделок», заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
«Сейчас 99% противостояния идет не на поле боя, это вынуждает идти на разные сделки. На аммиачную сделку, например, в результате которой получилась перегруппировка под Харьковом, или зерновая сделка, в результате которой прекратили удары по Одессе и Николаеву. Херсонская сделка тоже подпадает под зерновую, потому что это важный хаб зерновых перебросок. Почти во всех сделках присутствует Абрамович, с которого сняли сейчас все санкции в Британии, например. Власть то ли стесняется, то ли боится объяснить это народу, какие-то закулисные дела», - объяснил Прохватилов.
С 10 октября российские войска ведут удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
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