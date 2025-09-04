Сын Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте

Эрик владеет 73 миллионами акций в компании American Bitcoin. Их курс резко вырос на бирже в среду утром, что сделала 41-летнего мужчину обладателем $950 миллионов. Кроме того, он является исполнительным вице-президентом The Trump Organization, холдинга, который объединяет весь семейный бизнес президента США.



В последнее время растет состояние всей семьи Трампа. Старший брат Эрика, Дон-младший, также участвует в бизнесе. Он был одним из нескольких человек, кто указал себя в качестве инвестора American Bitcoin. Еще один проект, World Liberty Financial, набрал обороты после президентских выборов в США 2024 года. На данный через него было продано криптовалюты на сумму около $1,4 миллиарда, причем значительная часть выручки, около 75%, досталась семье президента.



Ранее Россия вошла в топ-10 глобального рейтинга принятия криптовалют, сообщило издание «Профиль.ру».

