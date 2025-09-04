Сын Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте
Эрик Трамп, второй сын президента США Дональда Трампа, довел свое состояние до почти миллиарда долларов после скачков цен на криптовалютных биржах. Об этом сообщило американское издание Forbes.
Эрик владеет 73 миллионами акций в компании American Bitcoin. Их курс резко вырос на бирже в среду утром, что сделала 41-летнего мужчину обладателем $950 миллионов. Кроме того, он является исполнительным вице-президентом The Trump Organization, холдинга, который объединяет весь семейный бизнес президента США.
В последнее время растет состояние всей семьи Трампа. Старший брат Эрика, Дон-младший, также участвует в бизнесе. Он был одним из нескольких человек, кто указал себя в качестве инвестора American Bitcoin. Еще один проект, World Liberty Financial, набрал обороты после президентских выборов в США 2024 года. На данный через него было продано криптовалюты на сумму около $1,4 миллиарда, причем значительная часть выручки, около 75%, досталась семье президента.
Ранее Россия вошла в топ-10 глобального рейтинга принятия криптовалют, сообщило издание «Профиль.ру».
