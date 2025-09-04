«Отвечаю за криминал!»: Ургант пошутил про Познера-казака и раскрыл секрет везения
Иван Ургант встретился на премьере мюзикла в Москве с Владимиром Познером и объяснил в эфире НСН, рядом с кем надо оказаться, чтобы повезло.
Шоумен Иван Ургант заявил в интервью спецкору НСН, что телеведущий Владимир Познер является «представителем казачества».
В Москве 4 августа вечером проходит премьера мюзикла «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума. На мероприятие пришли Ургант с Познером. По словам шоумена, они поделили роли.
«Мои товарищи и коллеги имеют отношение к премьере мюзикла "Вальс-бостон", поэтому я знаю, что он исторически поделен на две части, как и творчество Александра Розенбаума – что-то связанное с казачеством, а что-то – с криминалом начала 1920-х годов. Владимир Познер представляет здесь русское казачество, а я отвечаю за криминал. Буду ли я сидеть в зале рядом с Владимиром Владимировичем? Это лотерея. Каждому, кто сядет рядом с Владимиром Владимировичем, повезет. Особенно, если по правую руку», - пошутил Ургант.
Он также назвал любимую песню Розенбаума, объяснив, почему не делал каверы на его хиты.
«Моя любимая песня – "Не во сне, не в бреду, в 1962-м году". Я знаю, что ее сегодня не будет, но все равно пришел и надеюсь внутри, что она все-таки прозвучит. Хотел ли я сделать кавер на Розенбаума? Его песни у меня всегда звучат внутри. В дипломном или преддипломном спектакле я исполнял его песню "Ау"», - заключил собеседник НСН.
В конце мая 2025 года сообщалось, что Минюст не нашел для признания иноагентами шоумена Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой. Летом в СМИ появилась информация о возможном скором возвращении Урганта на ТВ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
