Российские женщины назвали качества идеального мужчины

Женщины старше 35 лет чаще всего выбирают умных и ироничных мужчин (36,2%), а также спокойных и надежных (27,6%). В то же время школьницы хотят видеть своим парнем человека, который их поймет (32,2%) и весельчаков, с которыми можно будет посмеяться (24,1%). Исполнительный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева отметила, что с возрастом также растет желание найти стабильного партнера.



«База» — не супергеройские подвиги, а внимание и забота, которые женщины ждут каждый день. Им просто нужно сильное надежное плечо. Когда они видят, что могут положиться на него, думают о том, чтобы начать с человеком более серьезные отношения: выйти замуж, построить семью, родить детей. И это вовсе не перечень женских премудростей — это гарантия счастливой жизни, взгляды на которую у многих схожи», — рассказала она «Газете.Ru».



В опросе женщинам также предлагалось выбрать идеального мужчину из числа известных личностей. Совершеннолетняя аудитория предпочла президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также голливудских актеров Киану Ривза и Брэд Питта. Подростки активнее выбирали артистов: турка Серкана Болата, комика Арсения Попова, певца Егора Крида, а также воплотившего на экране образ Веника из «Папиных дочек» Филиппа Бледного.



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянки все чаще обращают внимание на зрелых мужчин, поскольку предпочитают «состоятельных и уверенных», а не «молодых, симпатичных», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

