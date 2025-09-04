Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням.

В Москве 4 сентября вечера проходит премьера мюзикла «Вальс-бостон», в котором прозвучат около 20 песен Розенбаума. Он раскрыл свои ожидания от этой постановки.