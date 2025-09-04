«Главное - не облегчать»: Розенбаум об ожиданиях от мюзикла «Вальс-бостон»
Зрители ждут от концертов «разговор», а от мюзикла – отдых и развлечение, за которыми не должна потеряться откровенность песен, сказал НСН Александр Розенбаум.
Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням.
В Москве 4 сентября вечера проходит премьера мюзикла «Вальс-бостон», в котором прозвучат около 20 песен Розенбаума. Он раскрыл свои ожидания от этой постановки.
«Для меня самым важным является то, что до людей надо донести стихи песен и не облегчать то, что написано. Понятно, что мюзикл и мои концерты - это разные жанры. Если на концерты люди приходят "на разговор", то на мюзикл – развлечься и отдохнуть. Мне было очень важно, чтобы не потерялась эта откровенность. Я даже посоветовал ребятам слово "откровение" (постановка позиционируется, как мюзикл-откровение – прим. НСН)», - отметил артист.
При этом Розенбаум добавил, что не считает себя соавтором мюзикла.
«Не могу сказать, что я был полностью вовлечен в постановку: все читал, смотрел и слышал. Я больше занимался с Заготом (музыкальный руководитель мюзикла Евгений Загот – прим. НСН) музыкой. По сценарию я что-то подправлял и советовал, но не плотно. Я не могу назвать себя соавтором, ни в коем случае. Я, скорее, заинтересованный наблюдатель, автор песен, поэтому на советы имел право. В кастинге актеров я тоже не участвовал, но потом мне представили ребят, я их посмотрел и послушал», - заключил собеседник НСН.
Шоумен Иван Ургант, пришедший на премьеру мюзикла «Вальс-бостон» вместе с телеведущим Владимиром Познером, ранее назвал спецкору НСН любимую песню Розенбаума и пошутил про везение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам раскрыли любимые места автоподстав
- «Главное - не облегчать»: Розенбаум об ожиданиях от мюзикла «Вальс-бостон»
- Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции
- Глава Сбербанка рассказал, насколько сильно упадет рубль до конца года
- Российские женщины назвали качества идеального мужчины
- «Отвечаю за криминал!»: Ургант пошутил про Познера-казака и раскрыл секрет везения
- Сын Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте
- Тройка для Шамана: Матвиенко оценил шансы России и США выиграть «Интервидение»
- Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов
- Друг Михаила Ефремова раскрыл имя его театральной партнерши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru