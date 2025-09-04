Россиянам раскрыли любимые места автоподстав

Среди любимых вариантов автоподставщиков: устроить столкновение с грузовым транспортом. Чаще всего это происходит на съезде с левой полосы кругового движения, где мошенник подлавливает водителя на столкновение. Правила в таком случае на его стороне, отметил директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Михаил Полозков.



«Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы [кругового движения] и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее «на коленке» ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность», — рассказал он «Газете.Ru».



Страховщики также отмечают, что злоумышленники провоцируют водителей на нерегулярных перекрестках, когда начинают якобы уступать дорогу, а затем устраивают столкновение. Чаще всего такое происходит на равнозначных съездах или на пересечениях второстепенной и главной дороги. В таких ситуациях мошенники показывают, что ждут, когда проедет жертва, а затем разгонятся и подставляются.

