Россиянам раскрыли любимые места автоподстав
Автоподставщики используют перекрестки, круговое движение, светофоры и слепые зоны водителей, чтобы спровоцировать аварии. Об этом рассказали представители страховых компаний.
Среди любимых вариантов автоподставщиков: устроить столкновение с грузовым транспортом. Чаще всего это происходит на съезде с левой полосы кругового движения, где мошенник подлавливает водителя на столкновение. Правила в таком случае на его стороне, отметил директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса «Ингосстраха» Михаил Полозков.
«Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы [кругового движения] и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее «на коленке» ремонтирует свое транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность», — рассказал он «Газете.Ru».
Страховщики также отмечают, что злоумышленники провоцируют водителей на нерегулярных перекрестках, когда начинают якобы уступать дорогу, а затем устраивают столкновение. Чаще всего такое происходит на равнозначных съездах или на пересечениях второстепенной и главной дороги. В таких ситуациях мошенники показывают, что ждут, когда проедет жертва, а затем разгонятся и подставляются.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, как спастись от автоподстав.
