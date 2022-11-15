Замглавы офиса Зеленского назвал критической ситуацию с электричеством на Украине
Вследствие ракетных ударов со стороны российских войск повреждены 15 объектов украинской энергоинфраструктуры. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью местным телеканалам, размещенном в его Telegram-канале.
В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
По словам чиновника, всего по территории страны было выпущено более 90 ракет. Из-за атаки отключен свет в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкассой, Черновицкой и Черниговской областях, а также на подконтрольной Украине территории ДНР.
Тимошенко заявил, что ситуация является критической. Он отметил, что наибольшее число попаданий пришлось на север и центр Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также ряд изданий заявили о работе систем ПВО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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