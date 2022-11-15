Замглавы офиса Зеленского назвал критической ситуацию с электричеством на Украине

По словам чиновника, всего по территории страны было выпущено более 90 ракет. Из-за атаки отключен свет в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкассой, Черновицкой и Черниговской областях, а также на подконтрольной Украине территории ДНР.

Тимошенко заявил, что ситуация является критической. Он отметил, что наибольшее число попаданий пришлось на север и центр Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также ряд изданий заявили о работе систем ПВО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

