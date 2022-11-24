Кличко: 70 процентов Киева обесточено
Более 70% жителей Киева остаются без электричества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам градоначальника, в Киеве частично восстановили водоснабжение, пишет RT. Воду снова подают в дома на левом берегу Киева, восстановление водоснабжения на правом берегу ожидается в первой половине дня.
«70 процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины», — написал Кличко в Telegram.
Накануне российские войска нанесли новые удары по украинским объектам инфраструктуры, некоторые регионы остались без электричества. К утру четверга электроснабжение восстановили в семи областях Украины, пишет Ura.ru.
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