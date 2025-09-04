Тройка для Шамана: Матвиенко оценил шансы России и США выиграть «Интервидение»
Шансы Шамана на успех велики, а перспективы американца Брэндона Ховарда может улучшить Трамп, если позвонит Путину, пошутил в эфире НСН Игорь Матвиенко.
Певец Шаман (Ярослав Дронов) точно попадет в тройку лучших на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», предположил в беседе со спецкором НСН народный артист России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко.
Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября на «Live Арене». В нем примут участие представители 19 стран, при этом Россию представит Шаман. Матвиенко дал ему хорошие шансы на победу.
«Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у Шамана велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет», - сказал продюсер на премьере мюзикла «Вальс-бостон» в Москве.
При этом он пошутил о перспективах победы на «Интервидении» представителя США Брэндона Ховарда.
«Если Трамп позвонит Путину и договорится, почему бы нет, все возможно», - заключил собеседник НСН.
Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт ранее заявил НСН, что не слышал про конкурс «Интервидение». При этом он выразил уверенность, что австралийцы приедут на этот конкурс, если их позовут.
