«Пока сложно сказать, кто его главные конкуренты, но шансы победить у Шамана велики. Я думаю, что в тройку он точно попадет», - сказал продюсер на премьере мюзикла «Вальс-бостон» в Москве.

При этом он пошутил о перспективах победы на «Интервидении» представителя США Брэндона Ховарда.

«Если Трамп позвонит Путину и договорится, почему бы нет, все возможно», - заключил собеседник НСН.

Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт ранее заявил НСН, что не слышал про конкурс «Интервидение». При этом он выразил уверенность, что австралийцы приедут на этот конкурс, если их позовут.

