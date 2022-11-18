Еврокомиссар заявил о «критической точке» в энергетике Украины

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил в Twitter о критическом ущербе, нанесенном объектам энергетики Украины.

Замглавы офиса Зеленского назвал критической ситуацию с электричеством на Украине

«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны», — сказано в сообщении.

Ленарчич отметил, что Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы России подвергают ударам инфраструктуру, имеющую прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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