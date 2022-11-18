Еврокомиссар заявил о «критической точке» в энергетике Украины
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил в Twitter о критическом ущербе, нанесенном объектам энергетики Украины.
«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны», — сказано в сообщении.
Ленарчич отметил, что Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву через механизм гражданской обороны Европейского союза.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы России подвергают ударам инфраструктуру, имеющую прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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