Косачев раскритиковал признание России страной - спонсором терроризма из-за юридической безграмотности

«Вслед за резолюцией Европарламента Палата представителей Нидерландов признала Россию "государством - спонсором терроризма". Совершенно очевидно, что российская спецоперация на Украине не может быть квалифицирована в качестве "спонсирования терроризма», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, боевые действия, которые Москва ведет на территории, подконтрольной Киеву, не являются террористическим преступлением. СВО проводятся и квалифицируются, основываясь на нормах международного гуманитарного права и статьи 51 Устава ООН. Поэтомугосударство не может быть субъектом этого вида преступления.

«С этой точки зрения антироссийские резолюции, принимаемые европейскими парламентариями, юридически безграмотны», - пишет сенатор.

По его оценке, решение парламента Нидерландов является псевдоюридической концепцией.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятием резолюции, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».