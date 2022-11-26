Косачев раскритиковал признание России страной - спонсором терроризма из-за юридической безграмотности
Специальная военная операция Российской Федерации на Украине не может быть квалифицирована как спонсирование терроризма, в связи с чем вердикт парламента Нидерландов признать Россию страной - спонсором терроризма является юридически безграмотным, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Вслед за резолюцией Европарламента Палата представителей Нидерландов признала Россию "государством - спонсором терроризма". Совершенно очевидно, что российская спецоперация на Украине не может быть квалифицирована в качестве "спонсирования терроризма», - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, боевые действия, которые Москва ведет на территории, подконтрольной Киеву, не являются террористическим преступлением. СВО проводятся и квалифицируются, основываясь на нормах международного гуманитарного права и статьи 51 Устава ООН. Поэтомугосударство не может быть субъектом этого вида преступления.
«С этой точки зрения антироссийские резолюции, принимаемые европейскими парламентариями, юридически безграмотны», - пишет сенатор.
По его оценке, решение парламента Нидерландов является псевдоюридической концепцией.
Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятием резолюции, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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