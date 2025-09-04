Отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины очень вероятно, так как сейчас она загнана в угол, и это решение даже может привести к войне. Об этом НСН рассказал сербский политолог Стеван Гайич.

Республика Сербская может провозгласить свою независимость от Боснии и Герцеговины в случае усиления внешнего давления на нее, заявил президент образования Милорад Додик, обращаясь к Брюсселю. Также он призвал убрать «высокого представителя» в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта и закрыть его аппарат. Гайич, заявил, что верит словам Додика.

«Этот сценарий возможен из-за того, что на Додика и Республику Сербскую усиливается давление. Додик много раз этим грозил. В суде на федеральном уровне большинство судей - иностранцы из федераций, то есть из другого энтитета. Недавно появился репорт Heritage Foundation (Фонд «Наследие» — стратегический исследовательский институт США, прим. НСН) который говорит, что на самом деле Додик прав, что Босния и Герцеговина - нефункциональное государство, так как по сути это протекторат. То есть 30 лет спустя после войны и Дейтонских соглашений там все еще существует некий иностранный высокий представитель, то есть Кристиан Шмидт, который получил вето и от России, и от Китая. Додик все время говорит, что решения Шмидта нелегальны, и Дейтонские соглашения, в рамках которых Республика Сербская согласилась остаться в Боснии и Герцеговине, очень грубо нарушаются», - рассказал он.

При этом главной угрозой для Республики Сербской Гайич назвал Турцию и отметил, что решение энтитета о независимости может привести к обострению конфликта.