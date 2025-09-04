Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции
Турция сегодня является главной угрозой для Республики Сербской, однако США невыгодно расшатывание ситуации, поэтому они могут вмешаться и поддержать Милорада Додика, заявил НСН Стеван Гайич.
Отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины очень вероятно, так как сейчас она загнана в угол, и это решение даже может привести к войне. Об этом НСН рассказал сербский политолог Стеван Гайич.
Республика Сербская может провозгласить свою независимость от Боснии и Герцеговины в случае усиления внешнего давления на нее, заявил президент образования Милорад Додик, обращаясь к Брюсселю. Также он призвал убрать «высокого представителя» в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта и закрыть его аппарат. Гайич, заявил, что верит словам Додика.
«Этот сценарий возможен из-за того, что на Додика и Республику Сербскую усиливается давление. Додик много раз этим грозил. В суде на федеральном уровне большинство судей - иностранцы из федераций, то есть из другого энтитета. Недавно появился репорт Heritage Foundation (Фонд «Наследие» — стратегический исследовательский институт США, прим. НСН) который говорит, что на самом деле Додик прав, что Босния и Герцеговина - нефункциональное государство, так как по сути это протекторат. То есть 30 лет спустя после войны и Дейтонских соглашений там все еще существует некий иностранный высокий представитель, то есть Кристиан Шмидт, который получил вето и от России, и от Китая. Додик все время говорит, что решения Шмидта нелегальны, и Дейтонские соглашения, в рамках которых Республика Сербская согласилась остаться в Боснии и Герцеговине, очень грубо нарушаются», - рассказал он.
При этом главной угрозой для Республики Сербской Гайич назвал Турцию и отметил, что решение энтитета о независимости может привести к обострению конфликта.
«Турция после успехов на Южном Кавказе и в Сирии сразу смотрит на Балканы и считает себя защитником балканских мусульман, в том числе и боснийских. Так что она могла бы вмешаться с поддержкой Великобритании, которая постоянно пытается здесь развязать конфликт. Я думаю, что теперь американцы должны вмешаться и сказать высокому представителю, а также британцам и туркам угомониться, чтобы можно было найти какое-то политическое решение. Россия вообще единственный настоящий союзник сербов на Балканах. Но так как она находится в своей войне, это используют Лондон, Брюссель и другие. Мне кажется, американцы поддержат Додика, но я очень озабочен тем, что хочет Лондон, особенно с огромными аппетитами Турции. Стратегически Турция самый большой вызов для сербов, потому что она построила фабрику оружия и дронов в Косове и Метохии и имеет ряд соглашений с разными балканскими странами. Конечно, отделение Республики Сербской может стать поводом для начала войны. Когда вы загоняете Республику Сербскую в угол, вы тот, кто развязывает конфликт», - подытожила она.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН заявила, что Евросоюз оказывает серьезное давление для строительства унитарного государства Боснии и Герцеговины, из которого «выбивается» пророссийская Республика Сербская.
