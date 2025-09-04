Конор Макгрегор объявил о желании баллотироваться на пост президента Ирландии

Голосование в Ирландии пройдет 24 октября 2025 года. Президентом может стать любой гражданин страны, который на этот момент старше 35-летнего возраста. Для того, чтобы стать кандидатом необходимо заручиться поддержкой минимум 20 депутатов парламента или не менее, чем четырех советов муниципальных городов или графств. Срок полномочий составляет семь лет. Президент Ирландии является только формальной главой государства и обладает некоторыми конституционными полномочиями, включая назначение судей и должностных лиц по рекомендации правительства, а также право возвращать на пересмотр в парламент законопроекты. Исполнительная власть принадлежит парламенту, который фактически руководит страной.

В своем обращении Макгрегор призвал граждан страны поддержать его и изменить избирательную процедуру, чтобы его допустили до выборов. По его словам, он уже запустил петицию на платформе Change.org. Борец также отметил, что не примет ни одного указа без рассмотрения его гражданами и призвал сплотиться. По мнению экс-чемпиона UFC, главная угроза стране прямо сейчас — нелегальная миграция, которая разрушает бизнес и превращает Ирландию в небезопасную страну. Свою речь он закончил по образу молитвы: «во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь».

Ранее Макгрегор захотел поучаствовать в турнире UFC, если он пройдет на территории Белого дома в США, напоминает НСН.

