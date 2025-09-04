Глава Сбербанка рассказал, насколько сильно упадет рубль до конца года
Председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф поделился своим прогнозом по курсу рубля к концу года. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
По словам банкира, национальная валюта России слишком сильно укрепилась, поэтому ее не ждет дальнейший рост. Более того, он отметил, что рубль ожидает падение до конца когда. К январю 2026 года в одном долларе может быть уже 85-90 рублей.
Греф также добавил, что в ближайшие несколько лет довольно трудно что-то предсказывать, а сильные позиции российской валюты будут зависеть еще и от геополитической обстановки. По его мнению, лучше всего сейчас хранить сбережения в рублевых вкладах, поскольку других выгодных альтернатив сейчас просто нет.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН назвал оптимальный курс рубля к доллару.
