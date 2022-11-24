Небензя рассказал, зачем Россия поражает инфраструктуру Украины
Российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку Киева оружием Запада и на безрассудные призывы украинских властей одержать военную победу над Москвой, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», – заявил дипломат.
По его словам, подрыв боеспособности армии Украины, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей спецоперации, и она будет реализовываться военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Москву начать СВО.
Напомним, Небензя пришел на заседание Совета Безопасности организации во время выступления украинского лидера Владимира Зеленского. Президент Украины на заседании попросил у Запада системы противоракетной обороны. Небензя заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов.
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