Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН заявил, что замечательно относится к критике, но терпеть не может хейтеров.

В Москве 4 сентября вечером проходит премьера мюзикла «Вальс-бостон», основанного на песнях Розенбаума. Артист допустил, что эта постановка моет понравиться не всем, объяснив свое отношение к критикам.