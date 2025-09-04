«Базарят на диване!»: Розенбаум указал хейтерам, какой должна быть критика
«Диванные хейтеры» ничего сами не сделали, но хоронят чужие идеи, возмутился в эфире НСН Александр Розенбаум, похвалив обоснованную критику, высказанную с уважением к творцам.
Народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН заявил, что замечательно относится к критике, но терпеть не может хейтеров.
В Москве 4 сентября вечером проходит премьера мюзикла «Вальс-бостон», основанного на песнях Розенбаума. Артист допустил, что эта постановка моет понравиться не всем, объяснив свое отношение к критикам.
«Я замечательно отношусь к критике, если она обоснована и высказана нормальным языком. При этом я терпеть не могу хейтеров, которые просто сидят на диване и базарят, хоронят чужие идеи и произведения, ничего не сделав сами. Если критика обоснована и высказана человеческим языком, уважительным к тем, кто делает спектакли, концерты, кино, то ее надо воспринимать. Ты не можешь знать всего. Есть люди, которые тебя могут поправить или подсказать что-то хорошее. Правильную критику всегда надо слушать и выбирать из нее лучшее, чтобы не повторить ошибок», - разъяснил Розенбаум.
Ранее он объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает себя не соавтором этого мюзикла, а «заинтересованным наблюдателем».
