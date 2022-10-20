Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает «актом государственного терроризма» удары по гражданской инфраструктуре Украины, хотя они наносятся по военным целям и объектам энергетики, которые обеспечивают военную промышленность и поставки вооружений.

Израиль отказался поставлять Украине вооружения

Выступая в комитете парламента по делам ЕС, Нехаммер напомнил позицию Австрии, не признавшей прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение регионов к России. Нехаммер добавил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины.

«Финансовые средства предоставляются также Австрией, однако не для вооружений, а для защитного оборудования, для всех нелетальных средств», - приводит РИА Новости слова канцлера.

Ранее в МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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