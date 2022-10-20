Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает «актом государственного терроризма» удары по гражданской инфраструктуре Украины, хотя они наносятся по военным целям и объектам энергетики, которые обеспечивают военную промышленность и поставки вооружений.
Выступая в комитете парламента по делам ЕС, Нехаммер напомнил позицию Австрии, не признавшей прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение регионов к России. Нехаммер добавил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины.
«Финансовые средства предоставляются также Австрией, однако не для вооружений, а для защитного оборудования, для всех нелетальных средств», - приводит РИА Новости слова канцлера.
Ранее в МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Сенатор предложил вернуть двухлетнюю службу в армии
- Путин разрешил правительству индексировать пенсии прокуроров
- Мишустин: Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры
- СМИ: артистка Анна Большова насмерть сбила женщину
- Собянин: автозавод «Москвич» планируют запустить в декабре
- Шольц увидел в ударах по Украине и мобилизации в России «признаки отчаяния»
- «1332 чертовых боеголовки»: Трамп назвал причины для дружбы с Россией
- Мишустин: Запад украл российские валютные резервы
- Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»
- Захарова назвала НАТО спонсором террористической деятельности Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru