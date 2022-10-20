Канцлер Австрии назвал удары по Украине «актом государственного терроризма»

Выступая в комитете парламента по делам ЕС, Нехаммер напомнил позицию Австрии, не признавшей прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение регионов к России. Нехаммер добавил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины.

«Финансовые средства предоставляются также Австрией, однако не для вооружений, а для защитного оборудования, для всех нелетальных средств», - приводит РИА Новости слова канцлера.

Ранее в МИД Швеции заявили, что новое правительство продолжит поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

