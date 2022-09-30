«Без суеты вернуть домой»: Путин потребовал разобраться с ошибками мобилизации

По словам президента, от граждан поступает много жалоб на организацию самого призыва, качество снабжения, бытовые условия. Губернаторы один за другим отчитываются о решении проблемы с ошибочными повестками, военкомы пытаются оправдаться. 

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации.

«Со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться», - приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, от граждан поступает много жалоб на организацию самого призыва, качество снабжения, бытовые условия и других вопросы.

В качестве примера он привел случаи, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста.

«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», - подчеркнул Путин.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых Силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», - подчеркнул глава государства. Кроме того, он напомнил, что мобилизованные граждане должны проходить дополнительную подготовку и призвал выполнять это требование «неукоснительно».

Военкоматы перестарались: В Госдуме подтвердили ошибки в выдаче повесток

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев еще 23 сентября в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что некоторые военкоматы «перестарались».

«Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт», - сказал экс-командующий 58-й общевойсковой армией.

Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что повестки приходят и тем, кто пока не подходит по возрасту, а также тем, кто не служил и не имеет специальности. Эти данные официально подтвердили власти Забайкалья и Бурятии.

«Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются», - сообщил замгубернатора Забайкалья Александр Костенко. Не служившие и не подходящие по возрасту сейчас не мобилизуются, ведется «работа над ошибками», подчеркнул он.

С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. <…> Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На фоне всеобщих переживаний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при частичной мобилизации.

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«Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула Матвиенко.

Об ошибках, допущенных военкоматами, заявил и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Проверяем каждое, разбираемся и индивидуально, и комиссионно. В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась», - пообещал он.

В Якутии депутаты регионального парламента и народный комитет солдатских матерей также признали, что в процессе организации мобилизации появляются «вопросы» и «ошибки» и создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщили местные СМИ.

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В Кремле также признали ошибки при частичной мобилизации и надеются, что они будут «устраняться повышенными темпами», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поблагодарил журналистов и общественных деятелей за активную работу в данном направлении.

Военкомы регионов на фоне поднявшегося недовольства поспешили объяснить, как проходит частичная мобилизация и почему иногда призывают «не тех».

Так, врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил, как в регионе под частичную мобилизацию попадают люди, не служившие в армии.

«Президент сказал, что в первую очередь и желательно призывать граждан, которые имеют боевой опыт, служили. Обращаю внимание: в первую очередь кто служил и имеет боевой опыт. Граждане, которые не служили, пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Со своей стороны, военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко напомнил, что подобного опыта у военных комиссариатов не было с 1941 года.

«Есть, конечно, недочеты в нашей работе. Большой наплыв граждан: помимо тех, кого мы вызвали по повесткам, явились еще и добровольцы», - признался он.

Миронов: Частичная мобилизация подходит к завершению

Кардинально решили проблему в Магаданской области, где местного военного комиссара отправили в отставку из-за многочисленных ошибок во время частичной мобилизации.

«Я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», – сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Вчера глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов подтвердил, что военкомами было допущено много ошибок, но отметил, что сейчас наводится порядок, а сама частичная мобилизация близится к завершению.

«В начале проведения частичной мобилизации дров было наломано много, в том числе военкомами. Некоторые начали дурака валять, это дурь полная, непрофессионализм. Во многих регионах все блестяще было сделано. Сейчас порядок наводится, сама частичная мобилизация подходит к завершению», - сказал он в пресс-центре НСН.

Первым, кто официально заявил о завершении мобилизации, стал глава Крыма Сергей Аксенов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыМобилизацияВладимир Путин
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