«Без суеты вернуть домой»: Путин потребовал разобраться с ошибками мобилизации

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации.



«Со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться», - приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, от граждан поступает много жалоб на организацию самого призыва, качество снабжения, бытовые условия и других вопросы.

В качестве примера он привел случаи, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста.

«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», - подчеркнул Путин.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых Силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», - подчеркнул глава государства. Кроме того, он напомнил, что мобилизованные граждане должны проходить дополнительную подготовку и призвал выполнять это требование «неукоснительно».