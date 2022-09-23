Военкоматы перестарались: В Госдуме подтвердили ошибки в выдаче повесток

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заверил НСН, что ситуация скоро нормализуется, призывать будут тех, кто служил и имеет специальность - «балласт» на фронте не нужен. 

Военкоматы получили задачи по привлечению мобилизованных граждан и стараются не затягивать с их выполнением - из-за этого случаются ошибки, заявил экс-командующий 58-й общевойсковой армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее появилась информация о том, что повестки приходят и тем, кто пока не подходит по возрасту, а также тем, кто не служил и не имеет специальности. Эти данные официально подтвердили власти Забайкалья и Бурятии, заявившие, что ведётся работа над ошибками. Соболев назвал подобные ситуации ошибочными и отметил, что скоро с этим разберутся.

«Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт. Остальные, особенно те, кто выступает против, это люди, которые в армии не были», - отметил Соболев.
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По его словам, граждан с какими-либо заболеваниями призывать точно не будут, но комиссия легко выявит тех, кто купил справки.

«Обязательно будет военно-врачебная комиссия, которая определит, годен человек или нет. Если он думает сам – это одно, как на самом деле – это другое. Если он купил какую-то справку, это одно. Никаких больных туда отправлять не будут, это же балласт», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Россиянам, не подлежащим частичной мобилизации, следует своевременно информировать призывную комиссию и документально подтверждать свои права. Об этом ранее заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияВоенкоматыМобилизация
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