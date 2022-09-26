Оставайтесь дома: В Совфеде хотят закрыть границы России для мужчин до 55 лет
С момента объявления в России частичной мобилизации люди начали переезжать в Финляндию, Грузию и некоторые страны Средней Азии.
Сенатор Сергей Цеков в понедельник, 26 сентября, предложил запретить выезд за пределы России гражданам, находящимся в призывном возрасте.
«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», - цитирует Цекова РИА Новости.
Парламентарий также предложил оставить возможность покинуть страну тем, кто имеет медицинские показания, а также не годен к военной службе.
Сейчас подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
Накануне, 25 сентября, ряд СМИ сообщили, что после референдумов на Донбассе о вхождении в состав России будет закрыта граница для всех военнообязанных.
«Ограничение на выезд военнообязанных возможно только в случае введения военного положения в России. Оно не введено», - опровергли информацию в Telegram-канале «Война с фейками».
Авторы уточнили, что не выпустить сейчас из страны могут, если человек уже получил повестку, однако не явился по ней.
С 21 сентября – даты объявления частичной мобилизации в России – на сухопутных границах с Грузией, Казахстаном и рядом других стран Средней Азии образовались многокилометровые автомобильные пробки.
Грузия 26 сентября может запретить въезд в страну россиян.
«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе», - цитирует депутата оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в грузинском парламенте Нону Мамулашвили РБК.
Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли, сообщает портал Orda.kz. По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста не пропускает через границу российская сторона.
«Суета привлекла сюда огромное количество «бомбил», не стесняющихся завышать цены за поездку от Петропавловска до Астаны с привычных 5–7 тысяч тенге (600-800 российских рублей) до 15, 20 и даже 40 тысяч тенге (4,9 тысяч российских рублей) за человека. Еще хуже ситуация с жильем. На данный момент в Петропавловске попросту не осталось свободных квартир, а все номера крупнейшей петропавловской гостиницы «Кызыл Жар» заняты. То немногое, что еще сдается, выросло в цене с 5 до 40 тысяч тенге за сутки», - утверждают местные журналисты.
23 сентября миграционная служба Казахстана опубликовала данные о количестве иностранцев, прибывших в страну за 2022 год. Среди них россиян — приехали 1,66 миллиона, уехали 1,64 миллиона. При этом в ведомстве констатировали, что в последние дни желающих пересечь российско-казахстанскую границу стало больше. С 1 по 24 сентября 115 россиян обратились за получением вида на жительство в республике.
Ажиотаж и на границе с Финляндией. Пограничная служба страны фиксирует повышенный поток въезжающих.
«В субботу, 24 сентября, через российско-финскую границу в страну въехало 8572 гражданина РФ, что на 1 тысячу больше, чем днём ранее. Большая часть россиян переходили границу через пункты пропуска юго-восточной Финляндии. Обратно в Россию в этот же день вернулись 4199 граждан РФ», - сообщает «Деловой Петербург».
Очереди наблюдаются и на границе с Монголией. Сообщается о повышении цен на пассажирские перевозки маршрутных такси в Монголию. Кроме того, из Улан-Удэ в Улан-Батор вводятся новые рейсы, билеты на них стоят от 17 тысяч рублей.
На прошлой неделе сообщалось, что Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами ЕС о возможности предоставления россиянам, пытающимся избежать мобилизации, гуманитарных виз. В Германии уже заявили, что готовы к этому, а страны Балтии, Польша, Чехия не намерены поддерживать эту инициативу.
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