Оставайтесь дома: В Совфеде хотят закрыть границы России для мужчин до 55 лет

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», - цитирует Цекова РИА Новости.

Парламентарий также предложил оставить возможность покинуть страну тем, кто имеет медицинские показания, а также не годен к военной службе.

Сейчас подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Накануне, 25 сентября, ряд СМИ сообщили, что после референдумов на Донбассе о вхождении в состав России будет закрыта граница для всех военнообязанных.

«Ограничение на выезд военнообязанных возможно только в случае введения военного положения в России. Оно не введено», - опровергли информацию в Telegram-канале «Война с фейками».

Авторы уточнили, что не выпустить сейчас из страны могут, если человек уже получил повестку, однако не явился по ней.