Аксенов сообщил о завершении мобилизации в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 25 сентября частичная мобилизация в регионе будет завершена.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», - написал Аксенов в Telegram.

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Он также сообщил о награждении казаков штурмового батальона «Таврида» и подчеркнул, что крымчане-добровольцы заслуживают особого уважения.

Как отмечают «Известия», только за первые сутки частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, более 10 тысяч человек прибыли в военкоматы сами, не дожидаясь повестки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновМобилизацияКрым
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