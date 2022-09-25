Аксенов сообщил о завершении мобилизации в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 25 сентября частичная мобилизация в регионе будет завершена.
«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», - написал Аксенов в Telegram.
Он также сообщил о награждении казаков штурмового батальона «Таврида» и подчеркнул, что крымчане-добровольцы заслуживают особого уважения.
Как отмечают «Известия», только за первые сутки частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, более 10 тысяч человек прибыли в военкоматы сами, не дожидаясь повестки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru