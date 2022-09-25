Матвиенко призвала губернаторов обеспечить безошибочную мобилизацию
Необходимо обеспечить частичную мобилизацию в России в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, заявила в Telegram спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к губернаторам.
По ее словам, в последнее время стала появляться и активно обсуждаться информация о призыве россиян, не подпадающих под заявленные ранее военным руководством правила отбора. Спикер призвала глав регионов круглосуточно находиться в контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности. «Без единой ошибки!», призвала Матвиенко.
Она напомнила, что именно губернаторы являются председателями призывных комиссий по мобилизации граждан, и именно на них лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих регионах.
«Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула спикер Совфеда.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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