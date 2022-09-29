Миронов: Частичная мобилизация подходит к завершению
При этом глава партии «Справедливая Россия – За правду» назвал непрофессиональной работу некоторых военкомов, но отметил, что все ошибки были устранены.
Частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«В начале проведения частичной мобилизации дров было наломано много, в том числе военкомами. Некоторые начали дурака валять, это дурь полная, непрофессионализм. Во многих регионах все блестяще было сделано. Сейчас порядок наводится, сама частичная мобилизация подходит к завершению», - сказал он.
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.
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