Миронов: Частичная мобилизация подходит к завершению

Частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«В начале проведения частичной мобилизации дров было наломано много, в том числе военкомами. Некоторые начали дурака валять, это дурь полная, непрофессионализм. Во многих регионах все блестяще было сделано. Сейчас порядок наводится, сама частичная мобилизация подходит к завершению», - сказал он.

30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.

