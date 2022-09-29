Липецкий военком объяснил ошибки частичной мобилизации

Военные комиссариаты на фоне объявления частичной мобилизации столкнулись с большим потоком граждан, не имея при этом опыта быстрой работы с таким объемом информации, заявил военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко. Трансляция его выступления велась на официальной странице администрации региона в соцсетях.

«Такого опыта у военных комиссариатов с 1941 года не было. Есть, конечно, недочеты в нашей работе. Большой наплыв граждан: помимо тех, кого мы вызвали по повесткам, явились еще и добровольцы», - отметил он.