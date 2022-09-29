Липецкий военком объяснил ошибки частичной мобилизации
Военные комиссариаты на фоне объявления частичной мобилизации столкнулись с большим потоком граждан, не имея при этом опыта быстрой работы с таким объемом информации, заявил военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко. Трансляция его выступления велась на официальной странице администрации региона в соцсетях.
«Такого опыта у военных комиссариатов с 1941 года не было. Есть, конечно, недочеты в нашей работе. Большой наплыв граждан: помимо тех, кого мы вызвали по повесткам, явились еще и добровольцы», - отметил он.
Еще одна проблема для военкомов в том, что граждане не уведомляют комиссариаты об изменениях в составе семьи или состоянии здоровья, хотя по закону обязаны это делать.
«Согласно 719-му постановлению правительства, граждане должны в двухнедельный срок явиться в военный комиссариат при изменении в составе семьи, персональных данных или состояния здоровья. Но мы видим, что не все граждане делали это своевременно», - добавил Герасименко.
Однако ,как отметил военный комиссар Липецкой области, военкомы расширили состав военно-медицинских комиссий, чтобы учесть изменения в здоровье мобилизуемых. Тех, у кого категория «ограниченно годен» (В), стараются не призывать.
«Согласно ФЗ №31, к службе по мобилизации годны граждане с категориями А, Б и В. Как уже было сказано Минобороны, в первую очередь мы призываем граждан с категорией годности А. Но при необходимости, в случае редкой военно-учетной специальности или потребности мы отправляем граждан категории Б. С категорией В мы стараемся в армию не отправлять – только в случае крайней необходимости», - описал Герасименко порядок призыва.
Ранее в Госдуме заявили «Радиоточке НСН», что ситуация с ошибками при мобилизации «нормализуется» в ближайшее время.
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