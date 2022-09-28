Военком ЕАО: не служивших в армии тоже призывают в рамках мобилизации
В Еврейской автономной области под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом и служившие в армии, но есть и те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио военного комиссара ЕАО Дмитрия Кучабского.
По его словам, такая практика соответствует законодательству России, а в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в первую очередь частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе и прежде всего проходившие военную службу и имеющие боевой опыт. «Граждане, которые не служили, — они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям... То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории "возрастные", назовем это так», — сказал Кучабский.
По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно.
Напомним, в России могут разрешить бронь от мобилизации для отцов с повышенной нагрузкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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