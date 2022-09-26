«Первые ласточки!»: В России начали отчитываться о завершении мобилизации

Крым официально завершил мобилизацию, Кадыров выполнил ее «на 254%», а в Госдуме указывают на «секретные регионы».

В ряде российских регионов завершается частичная мобилизация, в рамках которой должны призвать в армию 300 тысяч человек.

«Первыми ласточками» стали Крым и Чечня, в Якутии обещают уложиться до среды-четверга, а в Свердловской области – к 4 октября.

Тем временем федеральные власти опровергают слухи о новых волнах мобилизации, а губернаторы бодро отчитываются о возвращении «неправильных» призывников.

Аксенов сообщил о завершении мобилизации в Крыму

КРЫМ И СЕКРЕТНЫЕ РЕГИОНЫ

После объявления Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу назвал цифру – 300 тысяч человек

Вскоре в СМИ появилась информация о «миллионе призывников», которую пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью.

Если с общим количеством подлежащих мобилизвции все более-менее понятно, то ситуация с каждым конкретным регионом пока остается туманной – информация поступает хаотично.

«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены», - заявил в понедельник депутат Госдумы Евгений Попов в интервью РИА Новости.

При этом экс-телеведущий не уточнил, о каких регионах идет речь.

Первым, кто официально заявил о завершении мобилизации, стал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», - написал Аксенов в Telegram в воскресенье, 25 сентября.

Ну а сегодня Аксенов опубликовал фото с церемонии принятия присяги мобилизованными крымчанами, отметив, что в этих мужчинах «есть стержень».

Песков назвал ложью публикации о планах мобилизовать миллион человек

«НЕ ВОЛНЫ, А ШТИЛЬ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 22 сентября сообщил, что план призыва в республике «перевыполнен на 254 процента».

«Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. (…) Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», - пояснил Рамзан Ахматович.

Из этого журналисты сделали вывод, что мобилизации в Чечне не будет.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», что в его республике частичную мобилизацию завершат до 29 сентября.

«Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — разъяснил Айсен Сергеевич, цитату которого приводят РИА Новости.

Сроком завершения мобилизации в Свердловской области называли 4 октября. Правда, сделал это не глава региона, а и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков.

В интервью местным СМИ он раскрыл и еще одну важную цифру. Варлаков сообщил, что в первую волну мобилизации должны призвать 9,7 тыс. резервистов, отмечает «Коммерсантъ».

Правда, видео с выступлением пышминского чиновника сейчас удалено.

А все тот же Евгений Попов опроверг 26 сентября информацию о «новых волнах» мобилизации.

«Не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России», - подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России».
Кадыров: План призыва в Чечне перевыполнен на 254%

ПРИЗЫВ НАОБОРОТ

Ряд СМИ поспешили сообщить, что в 11 регионах России перевыполнены планы по мобилизации.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил 23 сентября в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что некоторые военкоматы «перестарались».

«Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт», - сказал экс-командующий 58-й общевойсковой армией.

Вскоре к борьбе с ошибками при призыве подключилась «тяжелая артиллерия».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при частичной мобилизации.

«Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула Матвиенко, указав, что ответственность за мобилизационную кампанию лежит на губернаторах.
Военкоматы перестарались: В Госдуме подтвердили ошибки в выдаче повесток

На следующий день с похожим заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после чего «маховик призыва» закрутился в другую сторону.

Власти Якутии, Бурятии, Дагестана, Белгородской области и ряда других регионов признали ошибки при мобилизации и уже отчитываются о возвращении домой призванных с нарушением указа Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЧечняКрымМобилизация
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