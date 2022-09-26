«Первые ласточки!»: В России начали отчитываться о завершении мобилизации
Крым официально завершил мобилизацию, Кадыров выполнил ее «на 254%», а в Госдуме указывают на «секретные регионы».
В ряде российских регионов завершается частичная мобилизация, в рамках которой должны призвать в армию 300 тысяч человек.
«Первыми ласточками» стали Крым и Чечня, в Якутии обещают уложиться до среды-четверга, а в Свердловской области – к 4 октября.
Тем временем федеральные власти опровергают слухи о новых волнах мобилизации, а губернаторы бодро отчитываются о возвращении «неправильных» призывников.
КРЫМ И СЕКРЕТНЫЕ РЕГИОНЫ
После объявления Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу назвал цифру – 300 тысяч человек
Вскоре в СМИ появилась информация о «миллионе призывников», которую пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью.
Если с общим количеством подлежащих мобилизвции все более-менее понятно, то ситуация с каждым конкретным регионом пока остается туманной – информация поступает хаотично.
«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены», - заявил в понедельник депутат Госдумы Евгений Попов в интервью РИА Новости.
При этом экс-телеведущий не уточнил, о каких регионах идет речь.
Первым, кто официально заявил о завершении мобилизации, стал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», - написал Аксенов в Telegram в воскресенье, 25 сентября.
Ну а сегодня Аксенов опубликовал фото с церемонии принятия присяги мобилизованными крымчанами, отметив, что в этих мужчинах «есть стержень».
«НЕ ВОЛНЫ, А ШТИЛЬ»
Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 22 сентября сообщил, что план призыва в республике «перевыполнен на 254 процента».
«Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. (…) Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», - пояснил Рамзан Ахматович.
Из этого журналисты сделали вывод, что мобилизации в Чечне не будет.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», что в его республике частичную мобилизацию завершат до 29 сентября.
«Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — разъяснил Айсен Сергеевич, цитату которого приводят РИА Новости.
Сроком завершения мобилизации в Свердловской области называли 4 октября. Правда, сделал это не глава региона, а и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков.
В интервью местным СМИ он раскрыл и еще одну важную цифру. Варлаков сообщил, что в первую волну мобилизации должны призвать 9,7 тыс. резервистов, отмечает «Коммерсантъ».
Правда, видео с выступлением пышминского чиновника сейчас удалено.
А все тот же Евгений Попов опроверг 26 сентября информацию о «новых волнах» мобилизации.
«Не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России», - подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России».
ПРИЗЫВ НАОБОРОТ
Ряд СМИ поспешили сообщить, что в 11 регионах России перевыполнены планы по мобилизации.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил 23 сентября в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что некоторые военкоматы «перестарались».
«Дали военкоматам разнарядку, если у них что-то не хватает, они там берут людей не той категории. Я думаю, что это нормализуется в ближайшее время, потому что люди на самом деле нужны те, которые служили, имеют специальность, желательно боевой опыт», - сказал экс-командующий 58-й общевойсковой армией.
Вскоре к борьбе с ошибками при призыве подключилась «тяжелая артиллерия».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при частичной мобилизации.
«Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула Матвиенко, указав, что ответственность за мобилизационную кампанию лежит на губернаторах.
На следующий день с похожим заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после чего «маховик призыва» закрутился в другую сторону.
Власти Якутии, Бурятии, Дагестана, Белгородской области и ряда других регионов признали ошибки при мобилизации и уже отчитываются о возвращении домой призванных с нарушением указа Путина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Британец Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака»
- Глава Дагестана заявил, что акции против мобилизации были «подготовлены из-за рубежа»
- Глава ЦИК сравнила покидающих Россию мужчин с крысами, бегущими с корабля
- Литва передала Украине 50 бронированных машин
- Аксенов: Спецоперация после присоединения Донбасса станет контртеррористической
- СМИ: россияне выстроились в очереди в центры обслуживания населения Казахстана
- СМИ: Тюменский аэропорт ввел ограничения на вылет за границу для мужчин
- Великобритания расширила список антироссийских санкций
- Япония откажется от большей части ограничительных мер на въезд для туристов
- В Совфеде отрицают появление новых законов об уклонении от мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru