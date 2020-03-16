Полумера. Сенатор Джабаров раскритиковал свободное посещение школ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе выступления в пресс-центре НСН раскритиковал решение столичных властей объявить свободное посещение школ с понедельника, 16 марта.

«Вот объявили вчера, что школьники могут не посещать занятия по желанию родителей. Так делать нельзя. Если нет общего указания закрыть школы на карантин, люди будут бояться: чьи-то дети будут учиться, чьи-то отстанут. Думаю, с учётом предстоящих весенних каникул вполне можно было на месяц сейчас закрыть школы, а летом на месяц продлить обучение. Это было бы безопаснее. Что самое плохое: дети очень быстро разносят вирусы. Сами они их легко перенесут, а вот их родители, бабушки, дедушки... То, что создана комиссия при Госсовете указом нашего президента – это очень правильно, своевременно. То, что кризисный штаб возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин – тоже правильно. Но меры должны быть полными, нельзя наполовину закрывать школы или вузы, а наполовину оставлять их работающими», - высказался Джабаров.

По мнению сенатора, показателен опыт Китая.

«Почти за два месяца они справились с этой вспышкой, приняв очень жёсткие, строгие меры. Думаю, что в этом есть логика, потому что главная задача – снизить массивную логистику этого вируса. Он путешествует из страну в страну. Не должно быть половинчатых решений», - подчеркнул Джабаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с начала недели родители будут решать, вести ребёнка в школу или нет.

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», - написал он на своем сайте.

В то же время в Екатеринбурге, например, власти обсуждают закрытие всех детских садов на карантин и предлагают перевести всех школьников на дистанционное обучение, пишут местные СМИ.

В России уже более 60 заболевших коронавирусом нового типа. Министерство науки и высшего образования и Минпросвещения пока только рекомендуют вузам и школам переходить на дистанционное обучение.

