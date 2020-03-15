Психологи дали советы против паники во время пандемии коронавируса

Жители России, в отличие от населения других стран, меньше переживают из-за распространения коронавируса. Так считает клинический психолог Михаил Хорс, сообщает Nation News.

По мнению эксперта, россияне пережили гораздо более серьезные испытания, которые выпадали им за историю развития страны. Психолог считает, что пандемия коронавируса не относится к числу самых страшная.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, как снизить информационную токсичность в период пандемии коронавируса.

«Надо побольше доверять экспертам, а не блогерам-хайпожорам, задача которых – не пользу обществу принести, а за его счет продвинуться. Поэтому наща задача – смотреть, кто комментирует: доктор, психотерапевт, вирусолог. Исходя из этого, понимать, кого слушать, кого – нет», - рекомендовал эксперт.

С коллегой согласился заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. В эфире он НСН напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.

«Самое главное – избегать влияния масс-медиа и всякой ерунды в соцсетях. Газеты сегодня более тактичны, чем всевозможные форумы, где испуганные люди пугают более испуганных людей», -считает собеседник НСН.