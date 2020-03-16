«Никакой солидарности!»: Кричевский раскритиковал «коронавирусный» план правительства
Правительство РФ не предложило практически никакой поддержки населению в связи с угрозой распространения коронавируса, заявил в эфире НСН экономист Никита Кричевский.
Правительство Михаила Мишустина работает над планом поддержки экономики РФ в связи с распространением коронавируса, сообщили «Ведомости». По информации журналистов издания, кабмин планирует создать для этих целей антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей. В качестве возможных мер помощи населению правительство зарезервирует средства в федеральном бюджете на выплаты безработным. Также планируется предусмотреть компенсации людей на карантине «за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности (больничных)». Прорабатываются и меры поддержки бизнеса: например, налоговые каникулы для туроператоров и авиаперевозчиков, вынужденных массово отменять рейсы за границу.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН раскритиковал план правительства за недостаточную, с его точки зрения, помощь простым россиянам.
Бизнес практически не понесёт потерь. Дело в том, что туризм и транспортная сфера и так находятся весьма в непростой ситуации, но у них есть возможность не платить по счетам – а именно объявление московскими властями, а в скором времени и федеральными властями, обстоятельств непреодолимой силы, то есть форс-мажора. В правительственном плане мы не увидели практически никаких мер поддержки потребительского спроса, покупательной способности населения, да и просто людей! Где предложение об увеличении МРОТ? Это могло бы оперативно добавить немножко денег бюджетникам. Где вопрос о налоговых и процентных каникулах для людей, а не для бизнеса? Это так же добавило бы людям денег, которые отнесли бы их в магазины. Где обещанное к 16 марта облегчение условий рефинансирования ипотеки, снижение ставок по ипотеке? Сегодня, наоборот, мы видим повышение этих ставок. Где, в конце концов, участие волонтёров в движении по добровольной самоизоляции людей старшего поколения, наиболее подверженных заражением коронавирусом?
Получается, что никакой солидарности в правительственном плане нет. Сегодня заражаются и умирают все, независимо от социального статуса. И я не удивлюсь, если в скором времени заражёнными коронавирусом окажутся те, кто разрабатывал этот правительственный план. Надеюсь, что чаша сия этих людей минует», - заявил Кричевский.
В понедельник утром премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что отныне власти намерены на опережение, чтобы препятствовать распространению коронавируса в России. Он подтвердил, что на соответствующие меры в этом году могут потратить 300 миллиардов рублей из бюджета, передаёт РИА Новости. Две из озвученных им мер – расширение льготного кредитования бизнеса и разрешение продавать в интернете безрецептурные лекарства, сообщает ТАСС.
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