«Никакой солидарности!»: Кричевский раскритиковал «коронавирусный» план правительства

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН раскритиковал план правительства за недостаточную, с его точки зрения, помощь простым россиянам.

Бизнес практически не понесёт потерь. Дело в том, что туризм и транспортная сфера и так находятся весьма в непростой ситуации, но у них есть возможность не платить по счетам – а именно объявление московскими властями, а в скором времени и федеральными властями, обстоятельств непреодолимой силы, то есть форс-мажора. В правительственном плане мы не увидели практически никаких мер поддержки потребительского спроса, покупательной способности населения, да и просто людей! Где предложение об увеличении МРОТ? Это могло бы оперативно добавить немножко денег бюджетникам. Где вопрос о налоговых и процентных каникулах для людей, а не для бизнеса? Это так же добавило бы людям денег, которые отнесли бы их в магазины. Где обещанное к 16 марта облегчение условий рефинансирования ипотеки, снижение ставок по ипотеке? Сегодня, наоборот, мы видим повышение этих ставок. Где, в конце концов, участие волонтёров в движении по добровольной самоизоляции людей старшего поколения, наиболее подверженных заражением коронавирусом?

Получается, что никакой солидарности в правительственном плане нет. Сегодня заражаются и умирают все, независимо от социального статуса. И я не удивлюсь, если в скором времени заражёнными коронавирусом окажутся те, кто разрабатывал этот правительственный план. Надеюсь, что чаша сия этих людей минует», - заявил Кричевский.

В понедельник утром премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что отныне власти намерены на опережение, чтобы препятствовать распространению коронавируса в России. Он подтвердил, что на соответствующие меры в этом году могут потратить 300 миллиардов рублей из бюджета, передаёт РИА Новости. Две из озвученных им мер – расширение льготного кредитования бизнеса и разрешение продавать в интернете безрецептурные лекарства, сообщает ТАСС.

