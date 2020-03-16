Сенатор: Создание штаба не поможет борьбе с коронавирусом

«Я призываю народ не поддаваться панике. Не надо скупать гречку, крупы. Это всё ерунда! Мы в 1990-м году тоже скупали тушёнку, но у меня эта тушёнка сохранилась ещё спустя 10 лет после распада Советского Союза. Не надо пугаться. В России достаточно запасов продуктов питания, и крупы в том числе. Думаю, самое главное тут выдержка. Будет у народа выдержка, мы спокойнее преодолеем все эти трудности», - уверен сенатор.

В то же время его коллега, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции НСН высказал мнение, что заявления о создании штабов по противодействию коронавирусу не помогут в борьбе с распространением, а скорее спровоцируют панические настроение.

«В течение уже 2,5 месяцев всегда звучит две линии. Первая: спасайся кто может, идёт пандемия. Вторая: ребята, что вы делаете? Что вы панику-то гоните? Смертность от коронавируса примерно на 17-м месте по отношению к другим болезням.

Можно, конечно, говорить: не впадайте в панику. Но когда, допустим, человек слышит о создании штаба во главе с премьером, как вы думаете, он впадает в панику? Уж если премьер уделяет время для того, чтобы бороться с коронавирусом, то, наверное, всё серьёзно. Сейчас голос тех, кто говорит, что это обычный грипп, уже не звучит. На сегодняшний день всё делается для того, чтобы эту панику поднять на совершенно фантастическую высоту. При этом никакое создание штаба не может решить проблему отсутствия тестов и масок. Ведь штаб не откроет новое производство, не сократит срок и сертификации тестов, не завезёт новые препараты. Ведь это определено законами РФ. В данном случае складывается впечатление, что идёт имитация бурной деятельности, идёт ажиотаж, многие решают свои частные проблемы за счёт эпидемии и якобы грядущей пандемии, которой на самом-то деле нет», - считает Калашников.

Накануне стало известно о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, который возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, и о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сообщения в прессе о повышении спроса на продукты и товары гигиены «террористической атакой», которая вместе с коронавирусом приводит к «гибридной войне».

