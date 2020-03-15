Онищенко: В мире началась гибридная война из-за коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в мире началась гибридная война в связи с коронавирусом.

«Тот, кто задумывал эту информационную террористическую атаку в прессе (о повышении спроса на продукты и товары гигиены – прим. НСН), которая была развернута вокруг этого достаточно серьезного эпидемиологического явления (пандемии COVID-19 – прим. НСН), кратно, в десятки раз, преувеличивает последствия. Этот микс ситуации с коронавирусом и информационной атакой называется никак иначе, как гибридная война. Ее авторы меньше всего думали, что в нашей стране, а ранее в других государствах интерес к продуктам долгосрочного хранения возрастет. То, что происходит, является не целью, а одним из не самых опасных следствий, которые наша страна, как и многие другие переживают сегодня», - заявил эксперт.

При этом, в США опасаются нового всплеска коронавирусной инфекции. После отмены карантина в Китае может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такие опасения высказал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи, информирует РИА Новости.