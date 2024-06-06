Котлеты отдельно: Школьные экзамены предложили разделить с поступлением в вузы
Отменить ЕГЭ хотят давно, но еще не разработана другая, более удобная система, рассказала НСН глава Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова.
Перед тем как отменять ЕГЭ, важно продумать новую удобную систему сдачи экзаменов и разделить этот процесс с поступлением в вуз. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Депутаты от партий КПРФ и «Справедливая Россия» предпримут еще одну попытку отменить ЕГЭ. Уже 6 июня они внесут законопроект, которым предлагается убрать из закона «Об образовании» это понятие и заменить ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам. Леткова заявила, что у формата ЕГЭ есть свои плюсы и минусы, но минусов намного больше.
«Представляя родительское сообщество, я могу сказать, что многие родители ждут, когда ЕГЭ отменят. Но на самом деле ЕГЭ дает и плюсы. Дети, сдавая ЕГЭ, одновременно могут поступить в вуз. Но это же и минус, потому что многие учащиеся вместо получения широкого образования натаскиваются на тесты, заучивают форму и учатся решать задачи. Это, конечно, очень пагубно. В этом плане ЕГЭ разрушает нормальную систему образования», - отметила она.
Однако чтобы отменить ЕГЭ, нужно разработать новую, более совершенную форму сдачи экзаменов, пояснила Леткова.
«Поэтому хорошо бы отменить ЕГЭ, но тогда продумать новую хорошую систему поступления в вуз. Сейчас, в век электроники, можно сделать поступление в институт по среднему балу для того, чтобы ребята из регионов смогли спокойно поступать в высшие учебные заведения. Хорошо бы создать серьезную рабочую группу на государственном уровне и разработать поэтапный план переформатирования. Может быть, на базе ЕГЭ сдавать вступительные экзамены в вуз отдельно в школах, чтобы не ездить никуда. Или сдавать его в региональных департаментах образования. Но, главное, разделить окончание школы и поступление в вуз», - предложила Леткова.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, но вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.
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