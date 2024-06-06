Котлеты отдельно: Школьные экзамены предложили разделить с поступлением в вузы

Депутаты от партий КПРФ и «Справедливая Россия» предпримут еще одну попытку отменить ЕГЭ. Уже 6 июня они внесут законопроект, которым предлагается убрать из закона «Об образовании» это понятие и заменить ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам. Леткова заявила, что у формата ЕГЭ есть свои плюсы и минусы, но минусов намного больше.

«Представляя родительское сообщество, я могу сказать, что многие родители ждут, когда ЕГЭ отменят. Но на самом деле ЕГЭ дает и плюсы. Дети, сдавая ЕГЭ, одновременно могут поступить в вуз. Но это же и минус, потому что многие учащиеся вместо получения широкого образования натаскиваются на тесты, заучивают форму и учатся решать задачи. Это, конечно, очень пагубно. В этом плане ЕГЭ разрушает нормальную систему образования», - отметила она.

Однако чтобы отменить ЕГЭ, нужно разработать новую, более совершенную форму сдачи экзаменов, пояснила Леткова.

«Поэтому хорошо бы отменить ЕГЭ, но тогда продумать новую хорошую систему поступления в вуз. Сейчас, в век электроники, можно сделать поступление в институт по среднему балу для того, чтобы ребята из регионов смогли спокойно поступать в высшие учебные заведения. Хорошо бы создать серьезную рабочую группу на государственном уровне и разработать поэтапный план переформатирования. Может быть, на базе ЕГЭ сдавать вступительные экзамены в вуз отдельно в школах, чтобы не ездить никуда. Или сдавать его в региональных департаментах образования. Но, главное, разделить окончание школы и поступление в вуз», - предложила Леткова.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, но вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.

