«Нет сил и кадров»: Учителя пожаловались на бесплатные дополнительные занятия
Дмитрий Казаков заявил НСН, что не понимает, как Дмитрий Чернышенко планирует к 2036 году заменить репетиторство бесплатными услугами.
Учителям в большинстве случаев не доплачивают за дополнительные занятия для детей, на фоне острого дефицита кадров это делает такие уроки не очень продуктивными, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Репетиторство в РФ до 2036 года планируют заменить бесплатными услугами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, заменить платные услуги бесплатными позволит постепенное повышение качества образования, что позволит школьникам успешно сдавать ЕГЭ без обращения к сторонним специалистам. Казаков уверен, что для этого придется решить проблему острой нехватки учителей в школах.
«Конечно, есть дополнительные занятия в школах, но надо учитывать, что в школах огромный дефицит учителей. Нагрузка сейчас в две-три ставки у учителей, особенно по русскому языку и математике. Поэтому сил проводить дополнительные занятия у них нет. Это будет сказываться на качестве. Как Чернышенко собирается эти дополнительные занятия устроить, где он возьмет учителей, мне трудно представить. Чтобы не было дефицита учителей, надо повысить зарплату, тогда дополнительные занятия точно появятся», - отметил он.
По его словам, учителей сегодня зачастую принуждают вести дополнительные занятия бесплатно, а кто-то это делает по своей воле.
«Если ребенок не сдал экзамен в девятом классе, летом учителя бесплатно проводят занятия для него. Такие случаи часто встречаются в регионах. Руководство привлекает учителей, так как директора зависимы от показателей ЕГЭ и ОГЭ. Бывает, что учителям платят за дополнительные занятия, но это далеко не всегда. Если у учеников низкие результаты, учителей просто принуждают проводить дополнительные занятия. В Москве все-таки нагрузка на учителей не такая высокая. А в регионах ситуация гораздо хуже. В столице за дополнительную нагрузку, по моим данным, все-таки платят. При этом некоторые учителя сами вызываются проводить дополнительные занятия бесплатно. В регионах не у всех есть возможность нанять репетитора. Думаю, так делают многие», - рассказал собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил «Радиоточке НСН», что 70% старшеклассников в России готовятся к ЕГЭ с репетиторами, при этом в Москве этот показатель приближается к 100%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской и Курской областях сбиты четыре украинских дрона
- Генконсульство Словакии в Петербурге закроется с 2025 года
- В Минфине заявили об отсутствии рисков для программы семейной ипотеки
- Путин отменил обязательный расчет за газ через Газпромбанк
- Преподавательнице Финансового университета не грозит увольнение из-за цвета волос
- МВД отказало в возбуждении дела после попытки отравить шахматистку из Дагестана
- В Италии задержали монахиню по делу о связях с мафией
- Депутат Журавлев заявил, что России есть что противопоставить террористам в Сирии
- Wildberries разрешила возвращать товары в любой пункт
- В полиции заявили о новой схеме мошенничества через доставку цветов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru