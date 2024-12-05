«Нет сил и кадров»: Учителя пожаловались на бесплатные дополнительные занятия

«Конечно, есть дополнительные занятия в школах, но надо учитывать, что в школах огромный дефицит учителей. Нагрузка сейчас в две-три ставки у учителей, особенно по русскому языку и математике. Поэтому сил проводить дополнительные занятия у них нет. Это будет сказываться на качестве. Как Чернышенко собирается эти дополнительные занятия устроить, где он возьмет учителей, мне трудно представить. Чтобы не было дефицита учителей, надо повысить зарплату, тогда дополнительные занятия точно появятся», - отметил он.

По его словам, учителей сегодня зачастую принуждают вести дополнительные занятия бесплатно, а кто-то это делает по своей воле.

«Если ребенок не сдал экзамен в девятом классе, летом учителя бесплатно проводят занятия для него. Такие случаи часто встречаются в регионах. Руководство привлекает учителей, так как директора зависимы от показателей ЕГЭ и ОГЭ. Бывает, что учителям платят за дополнительные занятия, но это далеко не всегда. Если у учеников низкие результаты, учителей просто принуждают проводить дополнительные занятия. В Москве все-таки нагрузка на учителей не такая высокая. А в регионах ситуация гораздо хуже. В столице за дополнительную нагрузку, по моим данным, все-таки платят. При этом некоторые учителя сами вызываются проводить дополнительные занятия бесплатно. В регионах не у всех есть возможность нанять репетитора. Думаю, так делают многие», - рассказал собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил «Радиоточке НСН», что 70% старшеклассников в России готовятся к ЕГЭ с репетиторами, при этом в Москве этот показатель приближается к 100%.

