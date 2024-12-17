В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования

Следующий год станет периодом активной работы по внедрению новой модели высшего образования в России. Об этом на совещании с ректорами вузов, где обсуждались итоги текущего года и планы на следующий, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает Telegram-канал ведомства.

Новая система, которая предполагает отказ от Болонской модели, будет полностью внедрена в более чем тысяче университетов с 2026 года.

Глава Минобрнауки объяснил, почему РФ не может выйти из Болонской системы

В 2023 году проект был запущен в пилотном формате по поручению президента Владимира Путина.

В рамках реформы текущие уровни бакалавриата и специалитета заменят базовым высшим образованием, а магистратуру — специализированной подготовкой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеМинобрнауки

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