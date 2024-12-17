В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования

Следующий год станет периодом активной работы по внедрению новой модели высшего образования в России. Об этом на совещании с ректорами вузов, где обсуждались итоги текущего года и планы на следующий, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает Telegram-канал ведомства.

Новая система, которая предполагает отказ от Болонской модели, будет полностью внедрена в более чем тысяче университетов с 2026 года.